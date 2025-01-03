ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Dünya

ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tek motorlu uçak, kalkıştan 90 saniye sonra acil iniş izni istedi. Sonrasında kontrolü kaybeden uçak, bir mobilya fabrikasının çatısına düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

03.01.2025 08:02  Güncelleme: 08:12
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde uçak kazası meydana geldi. Tek motorlu bir uçağın Fullerton şehrindeki bir mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

KALKIŞTAN 90 SANİYE SONRA ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı'ndan kalkan Van's Aircraft markalı RV-10 tipi tek motorlu bir uçak, kalkıştan 90 saniye sonra kuleden acil iniş izni istedi. Uçak, yerel saat ile 14.15'te ise bölgede bulunan bir mobilya fabrikasının çatısına düştü.

ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini söyledi. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fullerton Belediye Meclisi ise düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu duyurdu.

ABD\'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Havacılık, İtfaiye, 3-sayfa, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • antoan pandelas:
    Küresel çete amma uçak düşürdü haa bu kaçıncı kaza. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    küçük uçakların bakım sorumluluğu şahısa ait olduğundan, kontrol yok.belki benzini bile kalmamış olabilir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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