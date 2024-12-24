ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
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Dünya

ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı

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ABD Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada yaşanan kapsamlı bir teknik arıza nedeniyle ülkedeki tüm uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

24.12.2024 15:48  Güncelleme: 16:03
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ABD Havacılık Dairesi seyahat eden binlerce yolcuyu etkileyen teknik bir sorun nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşları 1 saatliğine durdurdu.

"TEKNİK BİR SORUN YAŞIYORUZ"

Şu anda tüm uçuşlarda teknik bir sorun yaşadıklarını belirten yetkililer ABD genelindeki uçuşların durdurulmasının nedenini ise henüz açıklamadı.

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE DÜZELTMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Seyahat edecek yolcuları çevrimiçi olarak rahatlatmaya çalışan Havacılık Dairesi ise "Ekibimiz şu anda onarımları tamamlamak için çalışıyor. Tahmini bir zaman dilimi belirtilmedi ancak bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD\'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı

Havacılık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ihsan Toper:
    Beter olsunlar 17 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    uzaylılar müdahale etmiş olabilir durum çok ciddi 15 3 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    uzaylılar gelmiştir 8 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Siber saldırı desem Teknik bir arıza Amerika'nin tüm eyaletlerinde aynı anda nasıl olabilir çok mantıklı değil. Uzaylılar yine ABD semalarında muhtemelen :D 6 0 Yanıtla
  • Ahmet Yesevi:
    Yalan haber, sadece 1 firmanın uçuşları askıya alınmış kontrol ettim 1 1 Yanıtla
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