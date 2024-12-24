ABD Havacılık Dairesi seyahat eden binlerce yolcuyu etkileyen teknik bir sorun nedeniyle ülke genelindeki tüm uçuşları 1 saatliğine durdurdu.
Şu anda tüm uçuşlarda teknik bir sorun yaşadıklarını belirten yetkililer ABD genelindeki uçuşların durdurulmasının nedenini ise henüz açıklamadı.
Seyahat edecek yolcuları çevrimiçi olarak rahatlatmaya çalışan Havacılık Dairesi ise "Ekibimiz şu anda onarımları tamamlamak için çalışıyor. Tahmini bir zaman dilimi belirtilmedi ancak bunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeye çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Dünya › ABD'de teknik bir arıza nedeniyle tüm uçuşlar askıya alındı - Son Dakika
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