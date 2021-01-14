ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'ı azletmek için yeterli oya ulaştı - Son Dakika

ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'ı azletmek için yeterli oya ulaştı

ABD\'de Temsilciler Meclisi, Trump\'ı azletmek için yeterli oya ulaştı
Son Güncelleme: 14.01.2021 00:51

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ı azletmeye yönelik başlayan oturumda oylama işlemine devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ı azletmeye yönelik başlayan oturumda oylama işlemine devam ediyor. ABD medyası, meclisin Trump'ı azletmek için yeterli oy sayısına ulaştığını duyurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ı azletmeye yönelik başlayan oturumda oy verme işlemi devam ediyor. Geçen hafta Washington DC'de Trump destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından alınan kararla toplanan Temsilciler Meclisi, Trump'ı azletmeye yönelik yeterli oy sayısına ulaştı. Yapılan oylamada şu ana kadar 217 senatör, azletme lehine oy kullanırken, 192 senatör ise aleyhte oy kullandı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'ı azletmek için yeterli oya ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Temsilciler Meclisi, Trump'ı azletmek için yeterli oya ulaştı - Son Dakika
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