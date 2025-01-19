ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi - Son Dakika
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Dünya

ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

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ABD Yüksek Mahkemesi'nin TikTok yasağını onaylamasının ardından, 170 milyondan fazla kullanıcı TikTok'u kullanamazken; ABD'nin seçil Başkanı Donald Trump, yasağı engellemek için bir kararname imzalayacağını duyurdu.

19.01.2025 22:18
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ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak'ta Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Yasak kararının onaylanmasından iki gün sonra bu sabah uygulamaya girmek isteyen 170 milyondan fazla kullanıcı, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa çıkarıldı. Yani, maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız. Şanslıyız ki, Başkan (Donald) Trump göreve geldiğinde TikTok'u yeniden açmak için bizimle çalışacağını belirtti. Lütfen kulağınız bizde olsun" mesajıyla karşılaştı.

SON SÖZÜ TRUMP SÖYLEDİ

Yarınki yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a geri dönecek ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından TikTok yasağını ertelemek için bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Şirketlere TikTok'un 'karanlıkta kalmasına' izin vermemeleri çağrısı yapan Trump, "Pazartesi yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

"ABD ORTAK OLMALI"

ABD'nin bir ortak girişimle yüzde 50 payının olmasını istediğini belirten Trump, şunları paylaştı: "Bunu yaparak TikTok'u kurtarır, iyi ellerde tutar ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla değeri yüz milyarlarca dolar, belki de trilyonlarca dolar eder. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında bir ortak girişim kurulması ve ABD'nin seçtiğimiz herhangi bir satın alım aracılığıyla kurulan bu ortak girişimde yüzde 50 sahiplik payının olması yönünde."

TİKTOK'TAN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Duyurunun ardından TikTok'un X hesabından yayınlanan açıklamada Trump'a teşekkür edildi. Açıklamada "Başkan Trump ile TikTok'u ABD'de tutacak uzun vadeli bir çözüm arayacağız" denildi.

TRUMP YASAĞI 60 İLE 90 GÜN ERTELEYEBİLİR

ABD yasalarına göre başkan, yasağı bir kereye mahsus 90 gün erteleme yetkisine sahip. Yani Trump yarın göreve gelince TikTok yasağını durdurabilir. Fakat bu süre içinde platformun ABD merkezli bir şirkete satılması gerekiyor.

Washington Post, Trump'ın TikTok yasağını 60 ila 90 gün ertelemeyi düşündüğünü yazmıştı. New York Times da Trump'ın Çinli şirketle anlaşma sağlanana kadar yasağı durduracak bir idari emir imzalayacağını belirtmişti.

ABD\'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

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Son Dakika Dünya ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cevdet Kapan:
    keşke türkiyede de yasak olsa nerdeeeee 41 2 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ÜLKEMİZDE DE YASAKLANMALI 35 3 Yanıtla
  • Mehmet Engin Söken:
    yaşasın tiktok 1 32 Yanıtla
  • Ali :
    o kadar gerzek salaklar varsa, hepsiTik Tok da saymakla bitmez. Bizde de kapansa cok iyi olacak. Ama bizim medya civik oldugundan isine gelir. 23 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    helal olsun Kral Trump sana tiktoka devamke 7 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP NE DERSE O .TEK DUNYA LİDERİ. CAKMALARINA BAKMAYIN 10 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye de olmaz zaten kızlar vajina gösteriyor 8 2 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Eskide genelevler var idi sağolsun sosyal medyada bazı uygulamalar adını söylemeye gerek yok genel ev oldu.allah cc sizleri cehennemden çıkartmasın. 8 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Ya sat ya ortak olarak al ,yoksa abd de yasaklarım " Resmen çökmek istiyorlar tik tok'a Senin ülke menfatlerine ters geliyorsa kapat . Sen ortak olsan satın alsan , kullanıcıların güvenliğini mi sağlayacaksın ? 7 0 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan:
    turkiyede bunu yasaklasan özgürlük laiklik gitti AKP ve koyunları bunuda yaptı derlerdi adamlar bak engelliyor neden gençliğe zararı olduğu için değil çok yüklü miktarda para kazandığı için Facebook instagram büyük Amerikan sosyal medyasına zarar verdiği için 0 1 Yanıtla
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