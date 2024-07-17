ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası Gizli Servis hakkında soruşturma başlattı. 13 Temmuz 2024'teki mitingdeki güvenlik önlemleri incelenecek. Saldırgan Crooks, sahneye 135 metre yaklaşıp ateş açmıştı. Gizli Servis, Trump'ı hızla uzaklaştırdı ve saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay, güvenlik protokollerinin gözden geçirilmesine neden olacak.

17.07.2024 16:12
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın genel müfettişi, eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin yaşandığı Pennsylvania mitingde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Soruşturmanın amacı, Gizli Servis'in 13 Temmuz 2024 tarihli Trump kampanya etkinliğindeki güvenlik önlemlerini değerlendirmektir. Bu inceleme, Başkan Joe Biden'ın emrettiği bağımsız güvenlik incelemesine ek olarak yapılacaktır.

Olay sırasında, 20 yaşındaki saldırgan Thomas Matthew Crooks, Trump'ın konuşma yaptığı sahneye 135 metre kadar yaklaşabilmiş ve ateş açmıştı. Bu durum, özellikle İran'dan gelen tehditler nedeniyle arttırılan güvenlik önlemlerine rağmen gerçekleştiği için ciddi sorular doğurdu.

Saldırıda Trump hafif yaralanırken, bir miting katılımcısı hayatını kaybetti ve iki kişi ağır yaralandı. Gizli Servis ajanları hızla müdahale ederek Trump'ı sahneden uzaklaştırdı ve keskin nişancılar saldırganı etkisiz hale getirdi.

Gizli Servis Direktörü Kim Cheatle, olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak ve benzer olayların tekrarlanmaması için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, soruşturmalara tam destek vereceklerini açıkladı.

Bu olay, yaklaşık 7.800 personele sahip olan ve başta devlet yetkilileri olmak üzere önemli kişilerin korunmasından sorumlu olan Gizli Servis'in güvenlik protokollerini gözden geçirmesine neden olacaktır.

ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı
ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı
ABD\'de Trump\'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de Trump'a suikast girişiminde ihmal olduğu gerekçesi ile Gizli Servis hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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