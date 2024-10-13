ABD\'de Trump\'a yönelik üçüncü suikast girişimi

ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, aday Trump'a bir suikast girişimi daha gerçekleşti. ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum. İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.
Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.
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