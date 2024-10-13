ABD'de Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi - Son Dakika
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Dünya

ABD'de Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi

ABD\'de Trump\'a yönelik üçüncü suikast girişimi

ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik üçüncü bir suikast girişimini önlediklerini duyurdu. Olay, Trump'a yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

13.10.2024 22:53
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ABD Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, aday Trump'a bir suikast girişimi daha gerçekleşti. ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.

TRUMP İKİ SUİKAST GİRİŞİMDEN KURTULDU

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti. Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum. İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

Donald Trump, Politika, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

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