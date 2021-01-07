ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına doğru yola çıktı - Son Dakika

ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına doğru yola çıktı

ABD\'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına doğru yola çıktı
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:08

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi sonucu Ulusal Muhafızların, göstericileri engellemek üzere yola çıktığı duyuruldu.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesi sonucu Ulusal Muhafızların, göstericileri engellemek üzere yola çıktığı duyuruldu.

ABD'de Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, başkent Washington DC'de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için Ulusal Muhafızların yola çıktığı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, "Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma servisleriyle birlikte yola çıktı" dedi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına doğru yola çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına doğru yola çıktı - Son Dakika
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