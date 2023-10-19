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ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti - Son Dakika

ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti

Son Güncelleme: 19.10.2023 09:07

Gazze'ye bomba yağdırmaya devam eden İsrail'e verilen destek ABD'de çarpıcı gelişmeler yaşanmasına neden oldu. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul sosyal medyadan yayınladığı bir mektupla istifa ederken, görevden ayrılmasının nedenini ''İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık'' olarak gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili sosyal medya hesabından yayınladığı mektup ile istifa ettiğini ilan etti. Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul istifasının nedenini " İsrail'e öldürücü yardımımızın devam etmesiyle ilgili anlaşmazlık" olarak gösterdi.

İSTİFA MEKTUBUNDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Siyasi-Askeri İşler Direktörü Paul, hem Hamas saldırısını hem de Hizbullah veya İran'ın potansiyel gerilimi tırmandırmasını kınayan istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi; "Fakat ABD'nin işgal statükosuna verdiği desteğin, İsrail için yalnızca daha fazla ve daha derin acılara yol açacağına ruhumun derinliklerinde inanıyorum. Bu, Filistin halkının ve uzun vadede ABD'nin çıkarına değil. Bir tarafa körü körüne destek vermek, uzun vadede her iki taraftaki insanların çıkarlarına zarar verir. Korkarım geçtiğimiz on yıllarda yaptığımız hataları tekrarlıyoruz ve bu sürecin bir parçası olmayı reddediyorum."

ABD'de üst düzey istifa! İsrail'e verilen desteğe isyan edip görevinden ayrıldı
Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İşler Direktörü Josh Paul.

"PAUL, ABD-İSRAİL SİLAH TRANSFERLERİ NEDENİYLE İSTİFA ETTİ"

Paul'un istifası dünyada geniş yankı uyandırdı. Al Jazeera bu gelişmeyi "Üst düzey ABD'li yetkili 'İsrail'e ölümcül yardım' nedeniyle istifa etti" başlığı ile okurlarına duyurdu. Washington Post ise "Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Josh Paul, ABD-İsrail silah transferleri nedeniyle istifa etti" manşetini attı.

"YIKICI KARARLARI GEREKÇE GÖSTEREREK İSTİFA ETTİ"

Politico "Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail-Hamas savaşındaki 'yıkıcı' kararları gerekçe göstererek istifa etti" dedi. Huffington Post'un manşeti "Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Yetkilisi Biden'ın Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Etti" oldu. İsrail merkezli Haaretz ise "Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilisi, ABD'nin İsrail-Gazze politikasını protesto etmek amacıyla istifa etti" başlığını tercih etti.

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Son Dakika Dünya ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de üst düzey bir görevli, İsrail'e verilen destek nedeniyle görevinden istifa etti - Son Dakika
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