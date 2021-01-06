ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi - Son Dakika

ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi

ABD\'de Washington\'dan 200 ek ulusal muhafız talebi
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:03

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu.

ABD'de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington'ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. ABD medyası, Washington'ın 200 ek Ulusal Muhafız talep ettiğini duyurdu. Söz konusu talebin talebin şu anda Pentagon'da, muhafızların kolluk kuvvetlerini desteklemek için nasıl yanıt verebileceğini belirlemek için incelendiği aktarıldı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Washington'dan 200 ek ulusal muhafız talebi - Son Dakika
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