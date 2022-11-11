Kadın öğretmen öğrencilere nasıl yüksek not verdiği söyledi, itirafı skandal etkisi yarattı - Son Dakika
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Kadın öğretmen öğrencilere nasıl yüksek not verdiği söyledi, itirafı skandal etkisi yarattı

11.11.2022 11:18

ABD'de yaşayan coğrafya öğretmeni Natasha Coldstone, babalarıyla flört ettiği öğrencilere daha yüksek not verdiğini söyledi. Genç kadının açıklaması büyük tartışma yaratırken, meslekten men edilmesi istendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Natasha Coldstone'nin itirafı akıllara durgunluk verdi.

"BANA İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Natasha Coldstone bazı öğrencilerinin babalarının kendisine ilgi gösterdiğini ve kendisinin bu kişiler arasından seçtikleriyle ilişki yaşadığını dile getirdi. Natasha'nın işin eğitim boyutuyla ilgili yaptığı itiraf ise adeta skandal etkisi yarattı.

Kadın öğretmen öğrencilere nasıl yüksek not verdiği söyledi, itirafı skandal etkisi yarattı

"DAHA YÜKSEK NOT VERİYORUM"

Natasha kendisine ilgi gösteren adamların çocuklarına daha yüksek not verdiğini söyledi. 28 yaşındaki öğretmen eleştiri yağmuruna tutulurken, meslekle ilişkisinin kesilmesi talep edildi.

Kadın öğretmen öğrencilere nasıl yüksek not verdiği söyledi, itirafı skandal etkisi yarattı
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

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