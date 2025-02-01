ABD\'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Dünya

ABD'de yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Amerika'daki ekonomik durumu mizahi bir dille ele almak isteyen kadının sözleri büyük tepki çekti.

"GÖRGÜSÜZLER, YAZIKLAR OLSUN"

"Burada ekonomi çok kötü, sakın gelmeyin. Et alamıyoruz" diyerek paket paket kıymayı alışveriş arabasına yükleyen kadının videosunun altına "Kendi ülkesi ve kendi milletiyle alay edenlere yazıklar olsun", "Görgüsüzler", "Böyle tipleri Amerika nasıl ülkeye kabul ediyor hiç anlamıyorum", "Düşmez kalkmaz bir Allah. O kibirli ellerine ve ağzına dikkat et", "Merak etme sınır dışı edinmen yakın" şeklinde yorumlar yapıldı.