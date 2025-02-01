ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor - Son Dakika
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Dünya

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

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Amerika'da yaşayan Türk bir kadının market alışverişi sırasında çektiği videoda kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

01.02.2025 09:41
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ABD'de yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile dikkat çekti. Amerika'daki ekonomik durumu mizahi bir dille ele almak isteyen kadının sözleri büyük tepki çekti.

"GÖRGÜSÜZLER, YAZIKLAR OLSUN"

"Burada ekonomi çok kötü, sakın gelmeyin. Et alamıyoruz" diyerek paket paket kıymayı alışveriş arabasına yükleyen kadının videosunun altına "Kendi ülkesi ve kendi milletiyle alay edenlere yazıklar olsun", "Görgüsüzler", "Böyle tipleri Amerika nasıl ülkeye kabul ediyor hiç anlamıyorum", "Düşmez kalkmaz bir Allah. O kibirli ellerine ve ağzına dikkat et", "Merak etme sınır dışı edinmen yakın" şeklinde yorumlar yapıldı.

ABD\'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Alışveriş, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Necati Çolak :
    Bence görgüsüzlük değil anlayana taşı gediğine koymuş 404 85 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Ona kizmak olmaz bizi bu hallere dusuren hukumete yaziklar olsun 341 73 Yanıtla
  • Fırat Karakayacı:
    elbet bir gün vatanına dönmek istersin. 83 316 Yanıtla
  • MUSTAFA KURT:
    ironi yapmış ama algımız kapalı olduğu için anlamıyoruz mesele aldığı etler değil yaşadığımız rezillik... 327 31 Yanıtla
  • Abdurrahman Bozan:
    tabii ki çok et alırsın o sade domuz etidir 77 272 Yanıtla
  • Mustafa Parlak:
    zaten çoğuda fetöden kaçanlar 65 248 Yanıtla
  • İbrahim Borinli:
    Görgüsüzlükle alakası yok, lafı çok güzel sokmuş ama bunu bile anlamayacak mallar var 244 38 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Aldığı et ya domuz ya at ya eşek eti emerika ne anlar bizim kırmızı etten 37 163 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    burada ironi var, tabi anlayana... 144 23 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    yazık bizim milletimize sömürge olduk.resmen 133 16 Yanıtla
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