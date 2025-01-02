ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia - Son Dakika
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Dünya

ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia

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Yeni yıla 15 kişinin hayatını kaybettiği kanlı bir saldırıyla giriş yapan ABD'de bugün de bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Ülkede art arda gerçekleşen saldırılar ise akıllara "ABD, Suriye'den çıkmamak için DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü?" sorusunu getirdi.

02.01.2025 09:26
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ABD, 2025 yılına art arda gerçekleşen kanlı saldırılarla başladı. Yılbaşı gecesi New Orleans eyaletinde düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, bugün New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ise 11 kişi yaralandı.

KANLI SALDIRILAR SONRASI OLAY İDDİA

Yaşanan saldırılar sonrası dünyanın gözü ABD'ye çevrilirken olaylarda DEAŞ parmağının olduğuna dair işaretlerin ortaya çıkması ise bazı iddiaları beraberinde getirdi.

DEAŞ'I YENİDEN SAHAYA MI SÜRDÜLER?

ABD'nin DEAŞ'ı diriltmek için bu saldırıları kendisinin planlamış olabileceğine işaret eden uzmanlar, ordunun Suriye'de kalmasını sağlamak isteyen ABD yönetiminin DEAŞ'ı sahneye sürmüş olabileceği konuşuluyor.

"SURİYE'DE KAL, PKK'YI KORU"

Öte yandan yine saldırıların 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" baskısı oluşturmak için de planlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

ABD, DEAŞ\'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Mehdevi:
    abd büyük şeytandır. her kötülük beklenir. 31 6 Yanıtla
  • özgür ertul:
    The ISIS [ DEAŞ for Turkish ] has never been a terrorist faction but AN ISLAMIC MOVEMENT ! They are THE CRIMSON CAPPED LIONS of BEDIR WAR in ISLAMIC CHRONICLE . 0 19 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ABD öyle picki IŞİD'e silah yardımı yapar ve aynı anda başka guruba 2 sini catistitir 12 1 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili:
    pkk/ pyd yapar deaş a suç atar bu Amerika amaç Suriye den ve silah satmak için üç maymunu oynar… 2 2 Yanıtla
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