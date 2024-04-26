ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı - Son Dakika
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Dünya

ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı

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ABD'de 1 hafta önce başlayan Filistin yanlısı protestolarda en az 600 kişi gözaltına alınırken, polisin sert müdahalesiyle ülke geneline yayılan gösteriler Fransa ve Almanya'ya da sıçradı. Paris'teki eylemlere yüzlerce kişi katılırken, Berlin'deki protestolar sırasında polisin sert müdahale ve gözaltı görüntüleri canlı yayına saniye saniye yansıdı.

26.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:02
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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce 70 kişiyle başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

EN AZ 570 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada "Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir" denildi.

ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı

EYLEMLER ALMANYA VE FRANSA'YA DA SIÇRADI

Öte yandan ABD'de dalga dalga yayılan Filistin yanlısı protestolar 2 ülkeye daha sıçradı. Almanya ve Fransa'daki eylemlere yüzlerce gösterici katıldı.

ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı

CANLI YAYINDA GÖZALTI

İsrail'in binlerce sivili katlettiği Gazze'de yaşananlara tepkisini göstermek için Berlin'de bir araya gelen protestocular ise polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.

ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
ABD\'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa\'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı

Filistin, Almanya, Fransa, Berlin, Paris, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erhan Nas: bizimkilerin umurlarında bile değil hangimiz müslüman yada vicdanlı anlam vermek zor 3 0 Yanıtla
  • yavuz d: bizim universitelerde de ukrayna icin gosteri yapiyorlardi.yuzde 98 i musluman olup da islamiyetten bu kadar nefret eden ulke yoktur herhalde. 0 0 Yanıtla

14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
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SON DAKİKA: ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı - Son Dakika
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