ABD\'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa\'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı

Dünya

Dans eden kadını gizlice kaydetti, tepki gösterenlere yanıtı ise daha skandal

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce 70 kişiyle başlayan ve üniversite yönetimi ile öğrencileri karşı karşıya getiren Filistin yanlısı protestolar, ülkedeki birçok saygın üniversiteye yayıldı.

EN AZ 570 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki gösteren öğrencilere ve öğretim üyelerine sert şekilde müdahale ederken, New York Üniversitesi'nde 120, Columbia Üniversitesi'nde 100, Emerson Kolejinde 100, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde 90, Yale Üniversitesi'nde 60, Teksas Üniversitesi'nde 50, Indiana Üniversitesi'nde 33, Minnesota Üniversitesi'nde 9, Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 5 ve Kaliforniya Eyaleti Politeknik Üniversitesi'nde 3 olmak üzere en az 570 öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.

MEZUNİYET TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Güney California Üniversitesi 10 Mayıs'ta yapılması planlanan diploma töreninin yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Tören katılımcılarına yönelik güvenlik incelemesinin zaman gerektirdiği belirtilen açıklamada "Geleneksel olarak 65 bin öğrenci, aileleri ve arkadaşlarını kampüsümüze getiren tören iptal edilmiştir" denildi.

EYLEMLER ALMANYA VE FRANSA'YA DA SIÇRADI

Öte yandan ABD'de dalga dalga yayılan Filistin yanlısı protestolar 2 ülkeye daha sıçradı. Almanya ve Fransa'daki eylemlere yüzlerce gösterici katıldı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

İsrail'in binlerce sivili katlettiği Gazze'de yaşananlara tepkisini göstermek için Berlin'de bir araya gelen protestocular ise polis müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı anlar canlı yayına saniye saniye yansıdı.