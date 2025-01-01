ABD'deki kanlı saldırıda "terör" ikilemi - Son Dakika
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Dünya

ABD'deki kanlı saldırıda "terör" ikilemi

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ABD'de bir kamyonetle kalabalığa dalan sürücü daha sonra ise aracından inerek insanların üzerine rastgele ateş açtı. İlk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği olay ise FBI ile Belediye başkanını karşı karşıya getirdi. Başkanın "Terör saldırısı" dediği olay için FBI "Bu saldırı uluslararası bir terör saldırısı diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

01.01.2025 16:09
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ABD'nin New Orleans eyaletinde katliam yaşandı. Bir sürücü aracıyla Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Sürücü daha sonra silahıyla rastgele ateş açtı.

KATLİAMDA 10 ÖLÜ, 30 YARALI

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti. CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi. New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti. CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi. Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: TERÖR SALDIRISI

Olayın terör saldırısı olup olmadığı merak edilirken ilk açıklamalar da gelmeye başladı. Belediye başkanı yaptığı açıklamada olay için, "terör saldırısı" dedi.

"BU TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

FBI'dan ise tam tersi bir açıklama geldi. FBI, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." açıklamasını yaptı.

ABD\'deki kanlı saldırıda "terör" ikilemi

Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'deki kanlı saldırıda 'terör' ikilemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Omer Akar:
    Gazze de can veren masumları düşünüyorum da hiç umurumda değil ABD de olan bu ve benzeri olaylar. 98 25 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    tuttuğunuz maşa elinizi yakmaya başladı,topyekün yaksın inşaallah 77 27 Yanıtla
  • Ömer Göğalp:
    abd kendisi yapmıştır işid yaptı der suriyede pkk terör örgütünü desteklemek için bakın işid var bunlar işiyle savaşmalı yoksa işid size zara verir görüntüsü vermek için.milletin beynini yıkıyorlar ibneler CIA işi bunlar 37 7 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Bir yerlere çakma demokrasi yükleniyor gibi 32 9 Yanıtla
  • Murat Sert:
    sonunuz yakindir. 31 5 Yanıtla
  • Selcuk Aydin:
    ABD kafayı kanada güney kore ve japonya ya takmış durumda buralarda bir kargaşa çıkarmak için kendisine bir eylem yapmış olabilir daha evvel ikiz kulelere yaptığı gibi 23 6 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    arapça bir deyim var ya men dakka dukka bu gün bana yarın sana diye 7 7 Yanıtla
  • RAHMİ Kaya:
    Dünyada terörün sona ermesi için insanlığının ihtiyaç duyduğu iki dev eseri yazdın. Ama bizim teröristlerin engellemeleri sebebiyl Türkiyede dahi okunmasını sağlayamadım. Dünyada terörün sona ermesi için, 'Yılanlar ve Ajanlar" milyonları satması gerekiyordu. Dünyada terörün sona ermesi için LiderinAjan Savaşının yinemilyonları satmasıgerekiyordu. Malesef milyonun binde birini dahi satamıyoruz. Du satışla terörün önlenmesine imkan ve ihtimal yoktur. Eğer gerçekten terörü önlemek istiyorlarsa terörün panzehrinin satışını serbest bıraksınlar. Herkes terörden beslenirken terörün kökünün kazılmasına imkan yoktur. 10 2 Yanıtla
  • Ali :
    Evet kanli saldiri, ya Israilin Gazzeye saldirisi? O kanli saldiri degilmi, orada hayatink kaybedenlr insan degilmi. Onca cocuk anasiz babasiz kaldi, peki bunlari yapan Terörist degilmi. Adil olun 9 1 Yanıtla
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