ABD\'deki kanlı saldırıda "terör" ikilemi

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ABD'nin New Orleans eyaletinde katliam yaşandı. Bir sürücü aracıyla Bourbon Caddesi'nde kalabalığa daldı. Sürücü daha sonra silahıyla rastgele ateş açtı.

KATLİAMDA 10 ÖLÜ, 30 YARALI

Polis, olayda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti. CNN'in haberine göre, bölgeye sevk edilen acil durum yetkilileri, olayı "kitlesel bir can kaybı" olarak nitelendirdi. New Orleans resmi afet hazırlık kurumu "NOLA Ready" de açıklamasında, yaralıların yakın hastanelere kaldırıldığını aktararak, olay yerine yaklaşılmaması uyarısı yaptı.

Görgü tanıkları, 2025'in ilk günü meydana gelen trajik olay nedeniyle "yılbaşı gecesi eğlencesinin dehşete dönüştüğünü" ifade etti. CNN'e konuşan 22 yaşındaki Kevin Garcia, "Gördüğüm tek şey, Bourbon kaldırımının sol tarafındaki herkese çarpan bir kamyondu." dedi. Whit Davis ise "Herkes bağırmaya, çığlık atmaya ve arkaya doğru koşmaya başladı ve sonra bir süre kilitlendik ve sonra sakinleşti." diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI: TERÖR SALDIRISI

Olayın terör saldırısı olup olmadığı merak edilirken ilk açıklamalar da gelmeye başladı. Belediye başkanı yaptığı açıklamada olay için, "terör saldırısı" dedi.

"BU TERÖR SALDIRISI DEĞİL"

FBI'dan ise tam tersi bir açıklama geldi. FBI, "Buna biz karar veririz. Bu uluslararası bir terör saldırısı değil." açıklamasını yaptı.