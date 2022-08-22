ABD'de polis dehşeti! Yolun ortasında yakaladıkları gencin kafasını betona vurup öldüresiye dövdüler

ABD polisinin vatandaşlara uyguladığı şiddet sık sık ekranlara yansıyor. Polis şiddetiyle hayatını kaybedenlerin de bulunduğu ülkede yeni bir skandal daha yaşandı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Arkansas eyaletinde Crawford County'deki üç polis yolun ortasında bir kişiyi öldüresiye darp etti. Görüntülerde, 27 yaşındaki Randall Worcester'ın defalarca yumrukladığı ve birkaç kez kafasının beton zemine vurulduğu görüldü.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı. Arkansas Valisi Asa Hutchinson ise olayın araştırılacağını söyledi.