ABD'de polis dehşeti! Yolun ortasında yakaladıkları gencin kafasını betona vurup öldüresiye dövdüler - Son Dakika
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ABD'de polis dehşeti! Yolun ortasında yakaladıkları gencin kafasını betona vurup öldüresiye dövdüler

22.08.2022 11:58

Son dönemde ABD'de yaşanan polis şiddetine son halka Arkansas eyaletinde eklendi. Üç polis, yol ortasında bir kişinin kafasını betona vurup yumruklarla saldırdı. Yaşanan dehşet sonrası polisler açığa alındı.

ABD polisinin vatandaşlara uyguladığı şiddet sık sık ekranlara yansıyor. Polis şiddetiyle hayatını kaybedenlerin de bulunduğu ülkede yeni bir skandal daha yaşandı.

ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Arkansas eyaletinde Crawford County'deki üç polis yolun ortasında bir kişiyi öldüresiye darp etti. Görüntülerde, 27 yaşındaki Randall Worcester'ın defalarca yumrukladığı ve birkaç kez kafasının beton zemine vurulduğu görüldü.

Öldüresiye dövdüler! Yol ortasında polislere direnen kişinin kafasını betona vurdular

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı. Arkansas Valisi Asa Hutchinson ise olayın araştırılacağını söyledi.

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SON DAKİKA: ABD'de polis dehşeti! Yolun ortasında yakaladıkları gencin kafasını betona vurup öldüresiye dövdüler - Son Dakika
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