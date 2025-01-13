ABD\'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı

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ABD'yi kasıp kavuran orman yangınları tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Los Angeles'ın lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangını 6 ayrı bölgede devam ederken; yangınların New York'a da sıçradığı belirtiliyor.

Yangının bilançosu ise her geçen saat ağırlaşıyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yangının ülkeye ekonomik zararına ilişkin bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor. ABD'de Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini açıklayan AccuWeather, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınların ekonomik maliyetine ilişkin tahminlerini güncelledi.

Buna göre, devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

İLK TAHMİN 57 MİLYAR DOLARDI

AccuWeather, ilk olarak geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü. Söz konusu tahmin, yangınların devam etmesiyle 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar aralığına yükseltilmişti.

29 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, aralarında itfaiyeci kılığında yakalanan bir hırsızın da bulunduğu 29 kişinin tutuklandığını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Şerif Luna, "Malibu'da itfaiyeci kıyafeti giymiş şüpheliyi yanmış evleri yağmalarken yakaladık. Kendisini bir itfaiye istasyonunun çalışanı olarak tanıttı, ancak bu yalandı" dedi.

Bölgede yaşayan varlıklı kesim, evlerini korumak için özel güvenlik şirketleriyle anlaştığı da belirtilirken; özel güvenlik görevlisi Arturo Garcia, "Pacific Palisades'ta 24 saat devriye geziyoruz. Geçen hafta birkaç yağma girişimini engelledik. Bir şüpheliyi lüks eşyalarla yakaladık" açıklamasında bulundu.

ZENGİNLER ÖZEL İTFAİYE KİRALIYOR

Varlıklı kesimlerin saati 2.000 dolara özel itfaiye ekipleri kiralaması da gündeme gelen konular arasında yerini aldı. Yerel yönetimler, yangınla mücadelede tüm kaynakların etkin ve eşit kullanılması gerektiğini vurgularken, özel itfaiye hizmetlerinin denetlenmesi için yasal düzenleme talep ediliyor.