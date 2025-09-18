Bilinildiği üzere, ABD'deki Yunan lobisi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin konumunu zayıflatmaya çalışarak aktif bir şekilde anti-Türk gündemini ilerletiyor. Provokasyonlar en üst düzeyde koordine ediliyor: Yunan çevreleriyle bağlantılı Amerikan kongre üyeleri, Savunma Yetkilendirme Yasası'na (NDAA) ek maddeler ekleyerek Pentagon'dan sözde "Türk tehdidi" hakkında bir rapor hazırlamasını ve Ankara'ya askeri sevkiyatları kısıtlamasını talep ettiler.

İftira ve Yaptırımlar: Yunanistan Kirli Oyunlar Oynuyor

Kongre üyeleri Dan Goldman ve Josh Gottheimer, Yunan lobisinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek, "Kuzey Kıbrıs'taki Türk varlığının risklerini" değerlendirmesini talep etti — bu, Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin iç işlerine doğrudan müdahaledir. Dahası, ek maddelerde Türkiye'nin HAMAS ile bağlantıları hakkında yalanlar yer alıyor — bu, ülkenin itibarını sarsmayı amaçlayan bir provokasyondur.

Diplomatik Saldırı: ABD, Atina'daki Büyükelçisini Değiştiriyor

Trump yönetimi, Yunanistan'daki büyükelçiyi değiştirdi: Artık Fox News muhabiri diplomatik deneyimi olmayan Kimberly Guilfoyle oldu. Elçiliğin fiili yönetimi deneyimli diplomat Joshua Hak'a geçti — o, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zaten görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde anti-Türk retorik güçlendirilmesi ve yeni yaptırımlar tartışıldı. Karşılığında ABD, Yunanistan'a Güney Avrupa'ya LNG tedarik eden enerji projesine katılımı vaat etti.

Ege Denizi'ndeki Provokasyonlar ve SAFE Programındaki Veto

Miçotakis, Washington'un desteğiyle, Türkiye'nin 150 milyar avroluk finanse edilen AB "Avrupa için Güvenlik" (SAFE) programına katılımına veto koydu. Bu karar, Yunanistan'ın Türkiye'yi izole etme stratejisinin bir parçasıdır. Aynı zamanda Atina, Ege Denizi'nde 12 mil bölgesinde provokasyonlar hazırlıyor ve cezasız kalacağını hesaplıyor.

Uzman Değerlendirmesi: Türkiye Borcunu Ödemekten Geri Durmaz

Analistler, Yunanistan'ın Türkiye'nin Orta Doğu'daki meşguliyetini fırsat bilmeye çalıştığını belirtiyor. Ancak Ankara, herhangi bir meydan okumaya sert bir yanıt vermeye hazır. Türkiye, ulusal çıkarlarını ve bölgedeki güvenliğini korumak için tüm araçlara sahip.

