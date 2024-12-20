ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler - Son Dakika
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Dünya

ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler

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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf soluğu başkent Şam'da aldı. ABD 12 yıl sonra bir ilke imza atarak Şam'a heyet gönderirken, 3 ismin Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalifler ile görüşeceği kaydedildi.

20.12.2024 11:27
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ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a geldi.

YENİ YÖNETİMLE DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından çeşitli ülkelerin temsilcileri yeni yönetimle ilişkileri geliştirmeye çalışıyor.

ABD HEYETİ BAŞKENT ŞAM'A GELDİ

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a geldi.

12 YIL SONRA BİR İLK

Heyet aynı zamanda, ABD'nin 2012 yılında Şam'daki büyükelçiliğini kapatmasından bu yana Suriye'yi resmi olarak ziyaret edecek ilk ABD'li diplomat grubu olacak. ABD'li heyetin Suriye'de kontrolü ele geçiren muhalifler ile görüşeceği aktarılan açıklamada, ABD'nin Suriye'ye desteği vurgulandı.

ABD\'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam\'a heyet gönderdiler

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den 12 yıl sonra bir ilk: Şam'a heyet gönderdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yakup kara:
    Buyurun altın tepside sunuldu size tepe tepe kullanın 12 5 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Sizin adaminiz zaten 4 4 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı görevini eksiksiz yapıyor 1 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    suriyedeki kürtlere israil vatandaşlığı verilip suriye içten tekrar yıkılacak BOP projesi budur 0 1 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    amerika deseki heyy suriye kalkınmak için yeni suriye inşaa etmek için sana yeterli parayı vericem senin iç işlerine karişmicam pkk pyd bir yer belirlicem senle işi olmucak dese türkiye devre dişi kalır flim sonu bu 1 0 Yanıtla
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