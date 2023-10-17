 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi - Son Dakika

Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi

Son Güncelleme: 17.10.2023 17:07

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşı Gazze'de sivillere bomba yağdırmayı sürdürürken, ABD'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Pentagon, ABD ordusunun Gazze için 2 bin askerini konuşlandırma alarmına geçirdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'ni ablukaya alan İsrail'in sivillere yönelik saldırısı devam ederken, ABD gerilimi artıracak bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Pentagon, ABD ordusunun Gazze için 2 bin askerini konuşlandırma alarmına geçirdiğini açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e sızarak başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 11. güne girildi. İsrail, operasyona karşılık Gazze'de günlerdir sivillere bomba yağdırırken, ABD'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

ABD, 2 BİN ASKER GÖNDERECEK

En baştan bu yana İsrail'e desteğini açıkça ilan eden ABD, bu desteğin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Pentagon yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de artan çatışmaya yanıt olarak ABD ordusunun 2 bin askerini konuşlandırma alarmına geçirdiğini söyledi.

"ASKERLER ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ"

Bu iddia geçtiğimiz saatlerde Wall Street Journal (WSJ) tarafından dile getirilmişti. WSJ'nin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Hamas'a karşı savaşında İsrail'i desteklemek için konuşlandırmayı planladığı yaklaşık 2 bin askerini özel olarak seçti. Raporda, askerlerin herhangi bir muharebe görevinde bulunmalarının beklenmediği, bunun yerine danışmanlık veya tıbbi destek görevlerinde bulunmalarının beklendiği belirtildi.

ABD 2 UÇAK GEMİSİ GÖNDERMİŞTİ

ABD, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e USS Gerald R. Ford uçak gemisini göndermişti. ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford'a destek için USS Eisenhower uçak gemisini de bölgeye gönderme kararını açıklamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, uçak gemisinin Hamas'a müdahale için değil, diğer devletlere caydırıcılık için bölgeye intikal ettiğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hamas, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi - Son Dakika


Son Dakika
18:18 İrlanda'nın EURO 2024'e katılmak için Hollanda karşısında galip değil mağlup olması gerekecek
18:11 Ürdün Kralı 2. Abdullah Filistinlilere kapıyı kapattı: Bu bizim kırmızı çizgimiz
17:34 Skoru koruyamayan Ümit Milli Takımımız, Letonya'dan eli boş döndü
17:02 Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi
16:53 Suçunu kabul eden Nicolo Fagioli, futboldan 7 ay men edildi
16:30 Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Vieira oldu
16:28 İsrail-Hamas çatışmasında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
16:09 Reytinglerde başarıyı yakalamayan Kader Bağları dizisi final yapıyor
15:57 Filistinli doktorun acı günü! İsrail bombardımanında ailesini kaybetti
15:42 Oyun merkezindeki kavgaya aileler de karışınca ortalık kan gölüne döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 18:56:25. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement