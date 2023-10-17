Gazze'de tansiyon daha da artacak! ABD 2 bin askerine hazır ol emri verdi

Gazze Şeridi'ni ablukaya alan İsrail'in sivillere yönelik saldırısı devam ederken, ABD gerilimi artıracak bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Pentagon, ABD ordusunun Gazze için 2 bin askerini konuşlandırma alarmına geçirdiğini açıkladı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e sızarak başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda 11. güne girildi. İsrail, operasyona karşılık Gazze'de günlerdir sivillere bomba yağdırırken, ABD'den gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

ABD, 2 BİN ASKER GÖNDERECEK

En baştan bu yana İsrail'e desteğini açıkça ilan eden ABD, bu desteğin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Pentagon yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de artan çatışmaya yanıt olarak ABD ordusunun 2 bin askerini konuşlandırma alarmına geçirdiğini söyledi.

"ASKERLER ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ"

Bu iddia geçtiğimiz saatlerde Wall Street Journal (WSJ) tarafından dile getirilmişti. WSJ'nin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Hamas'a karşı savaşında İsrail'i desteklemek için konuşlandırmayı planladığı yaklaşık 2 bin askerini özel olarak seçti. Raporda, askerlerin herhangi bir muharebe görevinde bulunmalarının beklenmediği, bunun yerine danışmanlık veya tıbbi destek görevlerinde bulunmalarının beklendiği belirtildi.

ABD 2 UÇAK GEMİSİ GÖNDERMİŞTİ

ABD, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e USS Gerald R. Ford uçak gemisini göndermişti. ABD Savunma Bakanlığı, USS Gerald R. Ford'a destek için USS Eisenhower uçak gemisini de bölgeye gönderme kararını açıklamıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Ekim'de yaptığı açıklamada, uçak gemisinin Hamas'a müdahale için değil, diğer devletlere caydırıcılık için bölgeye intikal ettiğini söylemişti.