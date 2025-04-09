ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler

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Avrupa Birliği, ABD'ye ürüne göre yüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek gümrük vergisi getirdi. Bu kararın ardından Trump yönetimi, Avrupa'ya Çin ile ortak hareket etme konusunda uyarıda bulundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yaptığı açıklamada, "Avrupa, Çin ile ortak hareket ederse kendi boğazını keser" ifadelerini kullandı.

09.04.2025 16:28  Güncelleme: 17:09
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ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergisi oranı, bugün itibarıyla yüzde 104'e yükseldi. Beyaz Saray, Çin'in tanınan süre içinde misilleme vergilerini kaldırmaması üzerine yüzde 104 oranında gümrük vergisinin bugünden itibaren uygulanacağını duyurdu. Bu hamlenin ardından Çin Maliye Bakanlığı misilleme yaparak ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı.

AB DE MİLLEME YAPTI

Avrupa Birliği (AB) ise, ABD'nin uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine yanıt olarak 20 milyar euroyu aşan misilleme paketini onayladı. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı Amerikan ürünlerine 15 Nisan'dan itibarenyüzde 10 ile yüzde 25 arasında değişen ek vergiler getirilecek.

Avrupa Komisyonu yaptığı açıklamada, "ABD tarafı adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul ederse, bu karşı tedbirler her an askıya alınabilir" mesajını verdi. Brüksel, gerilimi tırmandırmak yerine, müzakere kanallarının açık tutulmasından yana olduğunu da vurguladı.

ABD'DEN ÇİN KARARINA İLK TEPKİ: NE OLMUŞ YANİ?

Karar sonrası ABD tarafından yapılan açıklamada Çin'in ABD'ye karşı %84 oranında misilleme hamlesinin talihsizlik olduğunu dile getiren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Ne olmuş yani?" diyerek Pekin için kaybedilecek bir karar olduğunu söyledi.

AB'YE ÇİN TEHDİDİ

AB'nin misillemesine de yanıt veren Bessent, Çin üzerinde Avrupa'yı tehdit etti. Bessent, "Avrupa, Çin ile ortak hareket ederse kendi boğazını keser" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.Başkan Trump da buna karşılık Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini ve Çin ile planlanan görüşmeleri iptal edeceğini bildirmişti.Yeni tarife artışıyla ABD'nin Çin'den ithal ürünlere uyguladığı asgari gümrük tarifesi yüzde 104'e çıkacak.Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD'den ithal ürünlere uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselteceğini bildirmişti.

ABD\'den Avrupa\'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler
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Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Avrupa'ya Çin tehdidi: Ortak hareket ederlerse kendi boğazını keserler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Demir Demirel:
    abd den kurtulmalı dünya 60 5 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Susma sustukça sıra sana gelecek. 34 2 Yanıtla
  • Tarık yılmaz:
    Böl parçala yönet sömür muhtaç et ne kadar şer politikası varsa bu abd ve ortağı siyonistlerde var dünyanın silkinip bu şer odaklarına karşı birleşmesi gecikti Teknolojiden gıdaya tüm yarar şeyleri milli ve uzakdoğudan ithal edip kendi terlerinde boğmak gerekir 13 0 Yanıtla
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