ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler - Son Dakika
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ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

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Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken ABD'den çarpıcı bir hamle geldi. Biden yönetimi Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanılmasından korktukları için İsrail'e 2.000 ve 500 kiloluk bombalardan oluşan sevkiyatı durdurdu. Bu, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

08.05.2024 08:57  Güncelleme: 09:31
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısı 7 Ekim'den bu yana şiddetini artırarak sürüyor. Taraflar arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken ABD'den İsrail'e yönelik şaşırtan bir hamle geldi. Biden yönetimi, İsrail'in Refah'taki büyük bir kara operasyonunda kullanabileceği endişesiyle bomba sevkiyatını durdurdu.

SALDIRILARIN 215'NCİ GÜNÜNDE DİKKAT ÇEKEN ADIM

Savaşın 215'nci gününde ABD, ilk kez farklı bir adım attı. ABD, potansiyel bir Refah operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirmek ve İsrail'in tam kapsamlı bir işgal gerçekleştirmek yerine şehirde Hamas'ı nasıl hedef alabileceğine dair alternatifler sunmak için son aylarda üst düzey İsrailli yetkililerle bir çift sanal toplantı düzenledi.

Yetkili, "İsrailli liderler geçen ay böyle bir operasyon konusunda bir karar noktasına yaklaşmış gibi görünürken, Refah'ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail'e transfer edilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık" dedi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ise The Times of Israel'e yaptığı açıklamada, bu görüşmelerin devam edeceğini ancak Beyaz Saray'ın endişelerini aktarmada yetersiz olduğunu belirlediğini söyledi.

ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

"REFAH'TA KULLANILMASINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Yetkili, incelemenin geçen hafta 1.800 adet 2.000 lb'lik bomba ve 1.700 adet 500 lb'lik bomba sevkiyatının duraklatılmasıyla sonuçlandığını açıkladı ve Beyaz Saray'ın özellikle İsrail'in 2.000 lb'lik bombaları yoğun nüfuslu Refah'ta kullanacağından endişe duyduğunu belirtti

ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler

ABD'DEN İSRAİL'E İLK AMBARGO

Gazze'de devam eden insani krizde ABD yönetimi, koşulsuz destek verdiği İsrail'e bu defa ambargo uygulamış oldu. Bu olay, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana ilk kez İsrail'e tahsis edilen silah sevkiyatını ertelediği anlamına geliyor.

ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler
ABD\'den bir ilk! Refah\'ta kullanılmasından korktukları için İsrail\'e bomba sevkiyatını ertelediler

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Son Dakika Dünya ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'den bir ilk! Refah'ta kullanılmasından korktukları için İsrail'e bomba sevkiyatını ertelediler - Son Dakika
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