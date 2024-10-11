ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz

ABD\'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran\'ı vururuz

ABD Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris'den tüyler ürperten bir açıklama geldi. Harris, İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğini, ilk tercihinin diplomasi olacağını ancak tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

11.10.2024 23:46
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İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken ABD'den bölgede gerilimi bir kez arttıracak çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkan adayı Kamala Harris, rakibi Trump'ın Orta Doğu politikalarını eleştirirken, İran'ı vururuz mesajı verdi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Harris'in, ABD'deki seçimlere 25 gün kala, Orta Doğu'daki gerilimi sürdürecek açıklaması şöyle oldu:

Şunu herkese söyleyeyim başkan olarak Amerika'nın çıkarlarını İran ve İran destekli teröristlerden savunmak için gerekli olan tüm adımları atmaktan asla çekinmeyeceğim ve İran'ın bir nükleer silah edinmesine asla izin vermeyeceğim. Diplomasi bu hedefe ulaşmak için benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada.

ABD, İRAN'A YAPTIRIMLARI GENİŞLETTİ

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e yaptığı saldırıya yanıt olarak bu ülkenin petrol ve petrokimya sektörlerine yönelik yaptırımları genişlettiği kaydedildi. Açıklamada, bu kararla İran'ın enerji gelirlerini elde etme kabiliyetini sınırlayarak ülkenin üzerindeki mali baskının artırıldığı aktarıldı. Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) ABD'nin yaptırım listesinde olan İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC) ve Triliance Petrokimya'yı desteklemek üzere İran petrol ve petrokimya ürünlerinin sevkiyatına karıştıkları gerekçesiyle birden fazla ülkedeki 10 kuruluş ve 17 geminin yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da 6 kuruluş ile 6 gemiyi yaptırım listesine aldığı bildirildi.

İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRILARI

İran, 1 Ekim Salı günü akşam saatlerinde İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, füze saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve İran'ın "bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. ABD Başkanı Joe Biden da İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil, verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle görüştüğünü açıklamıştı.

Kamala Harris, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin iki numarasından çarpıcı açıklama: İran'ı vururuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erdal Altun:
    Hepiniz bir biz tekiz zaten oda sizin köpeginiz bakcsz hele ogün bi gelsin 38 4 Yanıtla
  • Semih ince:
    O gücün gittigi zaman size bi çökecekler pişmanlık para etmeyecek 22 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    abd super guc. allah dan baskasi dokunamaz onlara. bos bos bagirmakla olmuyor. icraata bakarlar. 7 14 Yanıtla
  • mert çelik:
    sen gitte akıl saglıgını kontrol ettır gülen kadın,irana kafa tutmak neyıne 6 10 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Abd hiç bir halt edemez 6 6 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    vurursan şaşırmayız.. 6 2 Yanıtla
  • Murat Zor:
    ABD kendi kendini yok edecek. Siyonizim sermayesini çine taşıyacak. 7 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    hass.kt.r urispi 5 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Nah vurursunuz ! Ayni tehdidi koreyede yapmistiniz 5 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    bunu bir kadın söylüyor ! 4 0 Yanıtla
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