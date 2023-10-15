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ABD'den diplomatlarına Gazze talimatı! Açıklamalarında 3 spesifik ifadeyi kullanmaları yasaklandı - Son Dakika

ABD'den diplomatlarına Gazze talimatı! Açıklamalarında 3 spesifik ifadeyi kullanmaları yasaklandı

Son Güncelleme: 15.10.2023 08:47

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 9. gününde devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki yetkililere bazı talimatlar verdiği ortaya çıktı. Buna göre üst düzey yetkililerin basına yaptığı açıklamalarda ''gerginliği azaltma/ateşkes, şiddete/kan dökülmesine son ve sükunetin yeniden sağlanması'' gibi 3 spesifik ifadeyi kullanması yasaklandı.

İsrail Gazze'de sivilleri vurmaya devam ederken ABD de İsrail'e desteklerini sürdürüyor. ABD basını, İsrail Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını arttırırken ABD'li diplomatlara verilen talimatlar ortaya çıkardı.

BÖLGEDEKİ DİPLOMATLARA TALİMAT

Huffpost'ta yer alan bir habere göre, İsrail'in Gazze saldırıları sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı bölgedeki yetkililere bazı talimatlar verdi. ABD'nin daha az şiddet görmek istediğini öne süren açıklamaların yapılmasının engellenmesi istendiği açıkça ifade edildi.

3 İFADEYİ KULLANMALARI YASAKLANDI

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklamada, üst düzey yetkililerin basına yaptığı açıklamalarda üç spesifik ifadeyi kullanmaması yönünde talimatta bulundu. Cuma günü yayımlanan mesaja göre, Dışişleri bakanlığı yetkilileri "gerginliği azaltma/ateşkes, şiddete/kan dökülmesine son ve sukunetin yeniden sağlanması" gibi ifadeleri kullanmayacak.

TALİMATIN ZAMANLAMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu açıklamanın, Biden yönetiminin İsrail'in dizginlenmesini istemediğini açıkça ortaya koyduğu yazılan haberde, talimatın zamanlamasına da dikkat çekildi.

TAHLİYE EMRİ SONRASINDA GELDİ

İsrail'in Gazzelilere tahliye emri vermesinden saatler sonra geldiği belirtildi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby bunun 'zor bir emir' olduğunu bildirdi.

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Son Dakika Dünya ABD'den diplomatlarına Gazze talimatı! Açıklamalarında 3 spesifik ifadeyi kullanmaları yasaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den diplomatlarına Gazze talimatı! Açıklamalarında 3 spesifik ifadeyi kullanmaları yasaklandı - Son Dakika
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