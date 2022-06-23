ABD'den Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyaliyle ilgili üst düzey açıklama: Engellemek için baskı yapıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuştu.

"ABD, TÜRKİYE'NİN OPERASYONUNU ENGELLEMEK İÇİN BASKI YAPIYOR"

Leaf, son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye askeri operasyon yapma sinyali vermesi ile ilgili konuştu. Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını söyledi.

"ANLAŞMAYA SAYGI GÖSTERMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının Ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi. Leaf sözlerine, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diyerek devam etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf.

"OLASI BİR OPERASYON FELAKET OLUR"

ABD'li yetkili, "Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de IŞİD'le mücadelesine de zarar verir" dedi. Leaf'in bahsettiği koalisyonun omurgasını ise terör örgütü PKK/PYD/YPG oluşturuyor.

ERDOĞAN'IN OPERASYON SİNYALİNE ABD VE RUSYA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Son haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş ve Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği iddia edilmişti. Türkiye'nin bu açıklamalarına ABD ve Rusya'dan tepki gelmişti.