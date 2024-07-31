ABD\'den Haniye\'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği İran'da suikasta kurban gitmesi kamuoyunda infiale neden oldu.

ABD SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Singapur'da İsmail Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, suikasttan önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi.

ATEŞKESİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Blinken sözlerine şöyle devam etti; "Raporları gördüm ve şu anda size söyleyebileceğim tek şey, hiçbir şeyin ateşkese ulaşmanın önemini azaltmayacağıdır. Bu da rehinelerin yararına, onları eve getirmenin bir göstergesidir. Aynı zamanda her gün korkunç acılar çeken Filistinlilerin, çocukların, kadınların, erkeklerin, Hamas'ın yarattığı bu çapraz ateşin arasında kalanların da yararına olduğu açıktır. Sadece Gazze'de değil, aslında tüm bölgede işleri daha iyi bir yola sokmaya çalışmak son derece yararlıdır. Çünkü şu anda Gazze'de olup bitenlere çok şey bağlı" dedi.

HAMAS LİDERİ HANİYE'YE KANLI SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.