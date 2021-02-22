ABD'den İran Nükleer Anlaşması'na geri dönüş sinyali

ABD'de Joe Biden yönetimi, eski başkan Donald Trump yönetiminin Mayıs 2018'de resmi olarak ayrıldığı Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) geri dönüş sinyali verdiği ifade edildi. İran tarafı ise yaptırımların devam etmesi durumunda anlaşmaya dönmenin anlamsız olacağını duyurdu.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yönetimi, 14 Temmuz 2015'te Viyana'da varılan İran nükleer programı'ndan resmi olarka Mayıs 2018'de çekilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi ise nükleer anlaşmaya geri dönüş için yeşil ışık yaktı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cenevre'de BM destekli Silahsızlanma Konferansı'na yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer anlaşmayı 'uzatmak ve güçlendirmek' istediğini dile getirdi.

"YAPTIRIMLAR KALKMAZSA, GERİ DÖNÜŞ ANLAMSIZ"

ABD'den gelen haberlere İran'dan yanıt gecikmedi. İranlı yetkililer, Washington'ın hala devam eden yaptırımları kaldırmaması durumunda anlaşmaya geri dönüşünün anlamsız olacağı ifade edildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Majid Takht-Ravanchi, ABD'nin anlaşmaya geri dönüşüne yönelik yaptığı açıklamada, "Bir mektuptaki imzayı basitçe kabul edemeyiz. İmzaya, eylemleri doğrulamak için bir süreç eşlik etmezse, anlamsız olacaktır" ifadelerini kullandı.

İRAN İLE ABD ARASINDA NÜKLEER DÜĞÜM

Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasından sonra Washington 2018'de anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran da Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

- Abd