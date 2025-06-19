ABD ve Almanya\'dan İsrail\'e 14 uçak dolusu askeri yardım

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu ve İran'ın "Gerçek Vaat 3" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş 7. gününe girdi.

ABD VE ALMANYA'DAN İSRAİL'E 14 UÇAK DOLUSU YARDIM

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la devam eden askeri gerilimin ortasında ABD ve Almanya'nın İsrail ordusunu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı.





EKİPMANIN NİTELİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ VERİLMEDİ

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.