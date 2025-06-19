İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı "Yükselen Aslan" operasyonu ve İran'ın "Gerçek Vaat 3" adını verdiği misillemesiyle başlayan savaş 7. gününe girdi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la devam eden askeri gerilimin ortasında ABD ve Almanya'nın İsrail ordusunu desteklemek amacıyla gönderdiği askeri teçhizatları taşıyan 14 kargo uçağının ülkeye ulaştığını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › ABD ve Almanya'dan İsrail'e 14 uçak dolusu askeri yardım - Son Dakika
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