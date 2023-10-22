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ABD'den Ortadoğu adımı! Tansiyonun yükseldiği bölgeye yeni füzeler konuşlandıracak - Son Dakika

ABD'den Ortadoğu adımı! Tansiyonun yükseldiği bölgeye yeni füzeler konuşlandıracak

Son Güncelleme: 22.10.2023 08:52

ABD, son dönemde tansiyonun iyiden iyiye yükseldiği Ortadoğu'ya yeni füzeler konuşlandırma kararı aldı. Amerikan üslerine, bölgede artan gerilime yanıt olarak THAAD füzeleri ile ek Patriot bataryaları yerleştirilecek.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Ortadoğu'daki üslerine Yüksek İrtifa Alan Savunma Sistemi (THAAD) ile yeni Patriot bataryaları konuşlandırılacağı duyuruldu.

"NE KADAR ASKER GÖNDERİLECEĞİNE DAİR DETAY PAYLAŞILMADI"

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "ABD Savunma Bakanı Austin konuşlandırılacak birliklere hazır olmaları talimatını verdi. Hangi üsse ne kadar asker gönderileceğine dair detay paylaşılmadı" denildi. Geçen hafta Amerika'nın Irak'taki üssüne 5 günde 4 saldırı olmuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin, İsrail, Suriye, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Ortadoğu adımı! Tansiyonun yükseldiği bölgeye yeni füzeler konuşlandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'den Ortadoğu adımı! Tansiyonun yükseldiği bölgeye yeni füzeler konuşlandıracak - Son Dakika
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