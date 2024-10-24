ABD'den PKK'ya sınırötesi operasyonlar hakkında önemli açıklama - Son Dakika
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Dünya

ABD'den PKK'ya sınırötesi operasyonlar hakkında önemli açıklama

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ABD Savunma Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin yerleşkesine yapılan terör saldırısı sonrası Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına destek verdi. Pentagon yetkilisi, Türkiye'nin saldırıyı gerçekleştiren kişileri sorumlu tutma hakkına sahip olduğunu belirtti.

24.10.2024 23:20
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları için destek mesajı verdi.

"SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN İNSANLARI SORUMLU TUTMA HAKKINA SAHİPLER"

Günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/ YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler." yanıtını verdi. Singh, Pentagon adına, Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini de iletti.

ONLARCA HEDEF VURULDU, ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlemişti. Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktanın hedef alındığı ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulanmıştı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.


ABD\'den PKK\'ya sınırötesi operasyonlar hakkında önemli açıklama

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Son Dakika Dünya ABD'den PKK'ya sınırötesi operasyonlar hakkında önemli açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Akın:
    1800 lü yıllarda kurulan Amerika dünyanın Jandarması oldu. Biz hala din le uğraşıyoruz eyy gidi güzel ülkem 47 26 Yanıtla
  • Emrullah Kaya:
    Tam profesyonel münafıklar. Saldırıyı yaptırıp sonra da kınıyorlar ve timsah gözyaşları döküyorlar. 41 1 Yanıtla
  • Mehmet Bildek:
    filistin içinde israile deseydi yaksızsın lübnan içinde deseydı işgale hayır 22 3 Yanıtla
  • mehmed demir:
    Devam dibine kadar 21 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    sağolsun izin verdi. hakkımız varmış mış. iç savaş çıkacaktı abd de noldu. hadi yapın seçimlerinizi de kendi derdinize düşün 20 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    ABD bu olayın arkasında o gün önemli şeyler yapıldığını içerden istihbarat veren var bir kere. 15 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Amerika Pkk yı gözden çıkardı YPG destekliyor 10 1 Yanıtla
  • ahmet ak:
    madem öyle kınıyorsun neden apaçık silah yardımı mühmmat yardımı yapıyorsun PKK ya demezlermi.ikiyüzlü kafirler 6 0 Yanıtla
  • ömer faruk ünalan:
    ş siz ABD bunları Suriye nin kuzeyine yerleştirip 5 milyon Suriyeli yı TC ye gönderdin. orayı bunlara bıraktın. yapacağımız iş kuzey Suriye ye kara harekatı yok edin p.leri 4 0 Yanıtla
  • hasan celik:
    Yerlerini nokta atışı bilip de vurmak için canımızı yakmalarını bekleyenlere de lanet olsun 0 0 Yanıtla
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