ABD\'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna\'ya verilen füzeler Rusya\'nın en derinine isabet edecek

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ABD yapımı Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rus topraklarında kullanma izni vermiş, Ukrayna Savunma Kuvvetleri ilk kez ATACMS balistik füzelerini kullanarak Rus topraklarına saldırı düzenlemişti. İki ülke arasında devam eden savaşta ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destek gerilimi tırmandırmış, karşılıklı nükleer silah kullanıma varan tehditler yapılmıştı. ABD'den gelen son açıklama, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin 2025 yılında da artarak devam edeceğini gösterdi.

ABD FÜZELERİ RUSYA'NIN DERİNLİKLERİNİ VURACAK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan "Ocak ortasına kadar Ukrayna'ya yardım için yüz binlerce ilave top mermisi, binlerce ilave füze ve diğer kritik silahları teslim edeceğiz" dedi. Sullivan ayrıca, askeri yardımın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı 'bir dizi ek adımla' güçlendirme talimatı verdiğini, bunlar arasında Rusya karşıtı yaptırımlar ve Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli ABD füzeleriyle saldırı için halihazırda verilen iznin de yer aldığını vurguladı.

"HER TÜRLÜ SEVKİYAT RUSYA İÇİN MEŞRU BİR HEDEF"

Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun 'ateşle oynamak' olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti. Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.