ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak

Alper Elma:

tilkiye bak hele kimbilir neler neler teklif edeceklerde Türkiye'yi saf dışı etmeleri için.SMO'nun Türkiye'ye bağlılığını koparmak için iyi bir çalışmayla gidecekler. umarım bir ihanet olmaz. çünkü ABD oraya gitmesinin temel nedeni pkk yi savunma ve onları koruma saldırı yapılmasın diye ve örgüt üzerinden işlerine devam etmek ve petrol.