ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak - Son Dakika
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Dünya

ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak

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ABD'nin basınında yer alan iddiaya göre Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf önümüzdeki günlerde Suriye'nin başkenti Şam'a giderek geçiş hükümeti ile temaslarda bulunacak. Leaf, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak.

20.12.2024 07:55
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin yıkılışının yankıları sürerken ABD basınından bir iddia geldi. Axios haber sitesi, Leaf'ın "gelecek günlerde" Şam'a giderek temaslarda bulunacağını yazdı.

GEÇİŞ HÜKÜMETİYLE DİPLOMATİK ANGAJMAN

Leaf'ın ziyaretinin Esad rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin Suriye'deki geçiş hükümetiyle "diplomatik angajmanının başlamasının bir parçası" olduğu ifade edildi.

İLK ABD'Lİ YETKİLİ OLACAK

Adı açıklanmayan 2 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Leaf'ın temasları hakkında ise bilgi verilmedi. Leaf, Suriye'de Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana Şam'ı ziyaret eden ilk ABD'li yetkili olacak. Axios'un haberine ilişkin henüz Washington yönetiminden açıklama yapılmadı.

BLINKEN SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) şu ana dek yaptığı olumlu açıklamaları takip ettiklerini ve somut adımları da görmek istediklerini kaydederek, somut adımların atılması halinde doğrudan görüşmeler için ABD'li yetkilileri Suriye'ye gönderebileceklerini söylemişti.

ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak

Uluslararası İlişkiler, Politika, Suriye, Aralık, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aydın:
    Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanı görevini eksiksiz yapıyor ABD ve Siyonizm kazanıyor Ahali aval aval bakıp alkışlıyor Kesime giden koyun gibi 46 38 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    gelin karıştırın 30 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Hangi bölgeye huzur ,refah getirdiniz oturun bulunduğunuz yerde.. Ama dururlar mı ,bir yerler karşacak ki kendi ülkesi rahat etsin. 25 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    tilkiye bak hele kimbilir neler neler teklif edeceklerde Türkiye'yi saf dışı etmeleri için.SMO'nun Türkiye'ye bağlılığını koparmak için iyi bir çalışmayla gidecekler. umarım bir ihanet olmaz. çünkü ABD oraya gitmesinin temel nedeni pkk yi savunma ve onları koruma saldırı yapılmasın diye ve örgüt üzerinden işlerine devam etmek ve petrol. 20 2 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu aslında olumlu bir gelişme, sebebi ise demekki yeni hükümeti tanıyacaklar, yoksa kaos ortamı ve İTrail in saldırganlığı artarak devam edecekti. Acil olarak hükümetin kurulması ve güvenliğin sağlanması lazım. 19 2 Yanıtla
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