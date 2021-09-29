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ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar - Son Dakika

ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar

29.09.2021 13:33
ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar, System.String[]

10 yıl önce çıkan iç savaşla kan gölüne dönen Suriye'de terör örgütü PKK'nın da bünyesinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadının ABD'de resmi temaslarda bulunduğu ortaya çıktı. Görüşmeye dair fotoğraflar ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı.

Bünyesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin de olduğu ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi'nin önceki gün ABD'de resmi temaslarda bulunduğu ve ABD'li üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA PAYLAŞTILAR

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin resmi Twitter üzerinden hem Arapça hem de İngilizce olarak paylaşılan fotoğraflarda görüşmenin detayları da kamuoyuna aktarıldı.

ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar
ABD'nin Suriye Büyükelçiliği'nin yaptığı paylaşım hem Arapça hem de İngilizce olarak yayınlandı.

ABD'nin diplomatik temsilciliğinden yapılan paylaşımda, "Yakın Doğu İlişkileri'nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürpsu'ndan Ethan Goldrich, pazartesi günü Suriye Demokratik Meclisi'nin Başkanı İlham Ahmed ile görüştü" denildi.

"TÜM SURİYELİLERİN DAHİL OLACAĞI SİYASİ BİR ÇÖZÜME DESTEK VERİLECEK"

Açıklamanın devamında ise, "Görüşmede ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar için destek yinelenirken, DEAŞ'dan özgürleştirilen bölgelerde de desteğe devam edileceği ve bütün Suriyelilerin dahil olacağı siyasi bir çözüme destek verileceği tekrarlandı" ifadesi yer aldı. Ahmed'in Washington Enstitüsü'nün düzenlediği bir etkinliğe katıldığı belirtildi.

ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar

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Son Dakika Dünya ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'den skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar - Son Dakika
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