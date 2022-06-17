ABD'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili açıklama: İki ülke gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmalı - Son Dakika
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ABD'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili açıklama: İki ülke gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmalı

17.06.2022 08:16

Ankara-Atina hattındaki yangın iki ülke yetkililerinin karşılıklı açıklamalarıyla günden güne büyürken, konu ABD'nin de gündeminden düşmüyor. Dün gece bir basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz" dedi. Price, Atina yönetiminin Yunan adalarını silahlandırmasıyla ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gel-gitli ilişki devam ederken bu konu ABD'nin başkenti Washington'da da gündemden düşmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün gece bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Yunanistan'ın Türkiye'nin dibindeki adaları silahlandırması ile ilgili bir soru gelince Price, ABD'nin bu konudaki pozisyonunu açıkladı.

"ÜLKELERİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE EGEMENLİK HAKLARINA SAYGI DUYULMALI"

Son dönemde yaşanan gerilimlerle ilgili konuşan Price, "Bizim bu konudaki pozisyonumuz birkaç hafta önce duyduğunuz pozisyonla aynı. Bütün ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı duyulmalı ve bunlar korunmalıdır. Biz NATO müttefiklerimiz olan Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış, güvenlik için birlikte çalışmaya ve farklılıkları diplomasi yoluyla çözmelerini teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili açıklama: İki ülke gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmalı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price.

"MÜTTEFİKLERİMİZİN GERİLİMİ ARTIRACAK AÇIKLAMALARDAN KAÇINMALARINI ARZULUYORUZ"

Öte yandan Price, iki ülke arasındaki gerilimin de son bulması yönünde ifadeler kullandı. Price, "Müttefiklerimizin gerilimi daha da artıracak açıklamalardan kaçınmalarını arzuluyoruz. Yunanistan ve Türkiye elbette bizim kuvvetli partnerlerimiz. Onlar ABD'nin kritik öneme sahip olan NATO müttefikleri ve biz her iki ülkenin de gerilimi azaltmaya devam etmesini istiyoruz" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN: BENİM İÇİN ARTIK MİÇOTAKİS DİYE BİRİ YOK

Bir süredir ilişkilerin iyi olduğu Türkiye-Yunanistan hattında gerilim Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ABD'ye gitmesiyle tırmanmaya başlamıştı. Miçotakis, ziyaretinden haftalar önce Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş ve ikili pozitif açıklamalar yapmıştı.

Fakat Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 askeri uçak satılmaması yönündeki açıklamalarının ardından ipler gerilmişti. Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demiş ve iki ülke arasındaki diyaloğun da askıya alındığını duyurmuştu.

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Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili açıklama: İki ülke gerilimi tırmandıracak söylemlerden kaçınmalı - Son Dakika


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