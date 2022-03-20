ABD'den Türkiye'ye dikkat çeken öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin - Son Dakika

Türkiye ile ABD arasında gerilime sebep olan S-400 krizi, Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat'tan beri devam eden savaşta da gündeme geldi. 24 Şubat'tan beri Rusya'nın farklı noktalardan saldırdığı Ukrayna'ya batı ülkelerinin desteği devam ederken, iki ülke arasında arabuluculuk çabalarını yoğunlaştırmaya çalışan Ankara'ya ABD'den dikkat çekici bir öneri geldi.

"UKRAYNA ORDUSU TARAFINDAN KULLANILABİLİR"

İngiltere'nin önde gelen haber ajanslarından Reuters'a konuşan 3 yetkili, ABD'nin gayri resmi olarak Türkiye'ye Rusya'dan satın aldıkları S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini önerdiğini söyledi. Yetkililer S-400'lerin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna orduları tarafından kullanılabileceğini de dile getirdi.

ABD'NİN TÜRKİYE ZİYARETİNDE GÜNDEME GELDİ

Reuters'a konuşan kaynaklar, ABD'li yetkililerin son bir ayda Türkiye'ye "S-400'leri verin" imasında bulunduğunu fakat resmi olarak bir talepte bulunulmadığını da dile getirdi. Sözcü'nün haberine göre bu ayın başında Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman'ın ziyaretinde de bu konunun gündeme geldiği aktarıldı.

"ANKARA TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ" İDDİASI

Biden yönetimi bir süredir aralarında S-300 ve S-400'ün de olduğu Rus savunma sistemleri ve askeri mühimmatlarını kullanan müttefik ülkelere bu silahların Ukrayna'ya verilmesini talep etmişti. Reuters'a konuşan uzmanlar ise Ankara'nın bu öneriyi geri çevirdiğini öne sürerken, Türk yetkililerin ya da dışişleri bakanlığının bu konu ile ilgili açıklamaları geri çevirdiğini söyledi. Reuters'a konuşan bazı kaynaklar, bu önerinin Türkiye için karşılığı olmadığını söylerken, hem S-400'lerin Ukrayna'ya gönderilmesi ve orada yönetilmesi hem de siyasi olarak Ankara'nın Moskova'yı karşısına almak istemediğini dile getirdi.