ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Wilson, İran'da hükümet yetkililerinin de katıldığı ve devlet televizyonu IRINN'da da yayınlanan resmi törende Türkiye ile ilgili sarf edilen hadsiz sözlere tepki gösterdi. Türkiye karşıtı açıklamaları sert bir şekilde kınayan Wilson, "İran'daki terör rejiminin NATO müttefiki Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalayıcı açıklamalarını kınıyorum. Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır." dedi.
İran'nın Erdebil kentinde hükümet yetkililerinin de katıldığı resmi tören devlet televizyonu IRINN tarafından canlı yayınlandı. Törende Türkiye ve Azerbaycan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında hadsiz sözler sarf edildi. Söz konusu yayında, her iki ülke ve liderin de politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunuldu. Azerbaycan'da olayın ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Son Dakika › Dünya › ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız - Son Dakika
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