ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız - Son Dakika
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Dünya

ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına alan İran'a tepki gösterdi. Wilson, ''Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır'' ifadelerini kullandı.

01.01.2025 19:52  Güncelleme: 20:03
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ABD Temsilciler Meclisi Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya Alt Komitesi Başkanı Joe Wilson, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE KRİTİK BİR ORTAKTIR."

Wilson, İran'da hükümet yetkililerinin de katıldığı ve devlet televizyonu IRINN'da da yayınlanan resmi törende Türkiye ile ilgili sarf edilen hadsiz sözlere tepki gösterdi. Türkiye karşıtı açıklamaları sert bir şekilde kınayan Wilson, "İran'daki terör rejiminin NATO müttefiki Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik karalayıcı açıklamalarını kınıyorum. Suriye'de açıkça görüldüğü üzere NATO müttefiki Türkiye, Tahran'daki terör rejimine karşı kritik bir ortaktır." dedi.

ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

NE OLMUŞTU?

İran'nın Erdebil kentinde hükümet yetkililerinin de katıldığı resmi tören devlet televizyonu IRINN tarafından canlı yayınlandı. Törende Türkiye ve Azerbaycan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hakkında hadsiz sözler sarf edildi. Söz konusu yayında, her iki ülke ve liderin de politikalarına yönelik sert eleştirilerde bulunuldu. Azerbaycan'da olayın ardından İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

ABD\'den Türkiye\'yi hedef alan İran\'a uyarı: Karşınıza alamazsınız

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Son Dakika Dünya ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ahmet İPTAŞ:
    İRAN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK TEHLİKELERDEN BİRİDİR, HATTA İSRAİLİN DOSTUDUR. İNANMAYIN BÖYLE DANIŞIKLI DÖVÜŞE. 192 12 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ABD sen kimsin ki mk tüm dünya düşmanın senden dost olamaz biliyoruz malum şahıs senin emrinde zaten izinsiz tuvalete gitmez 72 43 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY:
    iran tarihte hic bir zaman gavurlarla savasmamıstir hem müsluman ülkelerle savaşmıstir. 97 13 Yanıtla
  • Ali boz:
    tamam bir sonraki aşamaya geçiliyor..İran ve Türkiye karşı karşıya getiriliyor.. 71 4 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Tilki kümesin çevresinde sıklıkla dolaşmaya başlarsa ,kümesteki tavuklara dikkat edin. 67 5 Yanıtla
  • agrasif laz:
    İRAN TAM BİR Ortalık KARİSTİRİCİ 47 9 Yanıtla
  • KİBELE GAYRİMENKUL:
    İran savaş fahişesidir der Napolyon 39 6 Yanıtla
  • Bülent beyoğlu:
    Persler 37 5 Yanıtla
  • Cenk:
    İkisinin ta köküne kibrit suyu. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Guzellemeler Bayram değil seyran değil enişte niye beni öptü türünden... 10 3 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    bu durum bahane edinerek İran'a girilecektir İran bunu bilerek ve isteyerek yapmaktadır 6 0 Yanıtla
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