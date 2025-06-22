ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı - Son Dakika
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Dünya

ABD'den vatandaşlarına "Türkiye'ye seyahat etmeyin" uyarısı

ABD\'den vatandaşlarına "Türkiye\'ye seyahat etmeyin" uyarısı
22.06.2025 18:53
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ABD, İran'a saldırısının ardından vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat yapılmaması uyarısında bulunuldu. Türkiye'nin güneydoğudaki 22 ilini kapsayan uyarıda, özellikle Adana Konsolosluğu bölgesine seyahatten kaçınılması gerektiği belirtildi. Ayrıca ABD hükümet personelinin Türkiye'de düşük profilli gezmeleri istendi.

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri vurmasının ardından bölgede tansiyon iyice yükseldi. Savaşın bundan sonra ki boyutunun ne olacağı merak edilirken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD: TÜRKİYE'YE SEYAHATTEN KAÇININ

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu. Tırmanan gerilimi dikkat çeken açıklama, "Türkiye'de Bölgesel Olaylar Nedeniyle Daha Dikkatli Olun, Adana Konsolosluk Bölgesine Seyahat Etmeyin" başlığıyla yayımlandı.

"ADANA KONSOLOSLUK BÖLGESİNE KİŞİSEL SEYAHATTEN KAÇININ"

Uyarı Türkiye'nin güneydoğudaki 22 bölgesini kapsarken, özellikle Adana konsolosluk bölgesine kişisel seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi. ABD vatandaşlarının protesto ve gösterilerin gerçekleştiği yerlerden uzak durması gerektiği kaydedilirken, "düşük profilli" olmaları istendi.

ÜRDÜN, BAE VE IRAK'A DA BENZER UYARI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırının ardından aralarında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün'ün de bulunduğu bazı ülkelerdeki vatandaşlarını, 'bölgedeki gelişmeler sonrası yaşanabilecek protesto ve benzeri taşkınlıklara karşı' uyardı. Bakanlık, Lübnan, Irak ile Suudi Arabistan gibi ülkelerdeki temsilcilik çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik uyarılarını ise kırmızı renkle yayınladı; bu ülkelerde görev yapan personelinden azami dikkat göstermesi istendi.

"BÖLGEDEKİ İSTİKRARSIZ GÜVENLİK DURUMU"

Özellikle Lübnan ile Irak'taki güvenlik riskine dikkati çeken Bakanlık, 'bölgedeki istikrarsız güvenlik durumu' gerekçesiyle bu ülkelerdeki acil görevli olmayan personelin ve aile üyelerinin tahliye edilmesi talimatı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'la ilgili yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da aşırı tedbir amacıyla ABD Irak Misyonu, bazı personelin düzenli şekilde tahliyesine başladı. Operasyonların kolaylaştırılması yönünde devam eden çabalar kapsamında, 21 ve 22 Haziran'da da ek personel Irak'tan ayrıldı" ifadelerine yer verdi. Bakanlık ayrıca, Orta Doğu ülkelerindeki vatandaşlarının ABD'ye en hızlı şekilde dönebilmesi için yönlendirme bağlantılarını da paylaştı.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRISI

ABD güçleri gece yarısı İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurmuştu. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Hükümet, Güncel, Dünya, Adana, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (65)

  • melike.54:
    amacınız türkiyeyi karıştırmak Allah fırsat vermesin 868 24 Yanıtla
  • j8nhhf79hx:
    Tramp Allah sana ve senin gibilere fırsat vermesin 774 14 Yanıtla
  • Jorxet-6wodfo-japcah:
    zaten bende Türkiyede Amerikalilari arıyorum nasıl bildiniz 466 11 Yanıtla
  • Cevdet66:
    savaş yavaş yavaş türkiyeye sıçrıyor. 379 31 Yanıtla
  • Nacisule1:
    Sıra bize geldi sonunda he ey Trump 288 39 Yanıtla
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