ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı - Son Dakika
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Dünya

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

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ABD'yi kasıp kavuran ve en az 24 kişiyi hayattan koparan yangın bir haftadır kontrol altına alınamadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirse de, yetkililerden korkutan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada bu hafta etkili olması beklenen rüzgarların bölgeye geri dönmesiyle yangın tehdidinin artarak devam edeceği bildirildi.

13.01.2025 13:29
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Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verilirken, yangınlarda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

ABD'Yİ KORKUTAN BEKLENTİ

Felaketi yaşan ABD'den yangınla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İtfaiyeciler, Los Angeles'taki ölümcül yangınlara karşı neredeyse bir haftadır verdikleri mücadelenin ardından ilerleme kaydedildiğini bildirse de yetkililer bu konuda iyimser değil. Bu hafta etkili olması beklenen rüzgarların yangın bölgesine geri dönmesini bekleyen yetkililer, felaketin boyutunun artabileceğine dikkat çekti.

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

ABD TARİHİNİN EN MALİYETLİ YANGINI

Yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ederken, geride bıraktığı hasar, can kaybı, iş kesintileri ve diğer ekonomik etkileri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor. Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

TAHMİNLER REVİZE EDİLİYOR

Yangınların henüz tam olarak kontrol altına alınamaması nedeniyle yol açtığı hasar ile kaybın boyutu da her geçen gün artıyor. Analistler, yangınlardan kaynaklanan toplam ekonomik kaybın milyarlarca doları bulacağını öngörürken, yangınların sürmesi nedeniyle ekonomik kayıplara ilişkin tahminler yukarı yönlü revize ediliyor.

ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

HASAR TAHMİNİ 150 MİLYAR DOLARA YÜKSELTİLDİ

Son olarak dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Los Angeles'taki yangınlardan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini artırdı. Buna göre, Los Angeles bölgesinde etkili olmaya devam eden yangınlar nedeniyle toplam hasar ve ekonomik kaybın 135 milyar dolar ile 150 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edildi. AccuWeather, geçen hafta paylaştığı öncü tahminlerinde, yangınların maliyetinin 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğini öngörmüştü.

ABD\'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı

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Son Dakika Dünya ABD'den yangın felaketiyle başa çıkılamıyor! Etkili olan rüzgar endişeleri artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Ali :
    Herhalde Gazze nin ve diger Ülkelerin nasil yandigini anlamislardir. Ocaklar böyle söndü. Birazda sizin sönsün. 136 3 Yanıtla
    Mevlüt Sarioğlu:
    ATEŞLERİ BOL RÜZGARLARI HIZLI OLSUN İNŞAALLAH 1 0
    Seyyah null:
    kurdun kuşun canı yok mu ne biçim çalışıyor beynin 0 0
  • Serdal Gürses:
    Gazze'den daha beter olun inşallah 122 4 Yanıtla
  • Fatih Duran:
    Ey ABD ey İsrail bu devran böyle gitmeyecek sizden büyük Allah var ve kahhar ismi tecelli ediyor 96 2 Yanıtla
  • Volkan Tuncer:
    Ooooohhhhh 93 3 Yanıtla
  • res:
    Eskiden bir böyledir azdın mı bir karşılığı olur 81 2 Yanıtla
  • Apple User:
    boşuna sevinmeyin ,zararı tüm dünya ortak ödücek , biraz dolar basarlar zarar karşılanır . 5 58 Yanıtla
  • Narkoz null:
    darısı itrailin başına inşallah 58 1 Yanıtla
  • soner çakırlar:
    Gazze’den ve masumlardan selam ey abd 42 0 Yanıtla
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