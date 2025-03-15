ABD\'nin Yemen\'e saldırısından ilk görüntüler

kenan özkaya:

ABD, sen Firavun'un, ta! kendisisin. Mazlumun kâbusu, zalimin hayali bir güçtesin. Lakin. Ey! ABD; Yaradana sığınarak diliyorum ve inanıyorum, elbette senin de bir gün sonun gelecek. Her ne kadar güçlü görünsen de sen de diğer zalim Milletler gibi parçalanacak ve yok olacaksın. Belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah. Amin.