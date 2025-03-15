ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler - Son Dakika
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Dünya

ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, ''Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim'' açıklamasının ardından ABD Merkez Komutanlığı, Yemen'e saldırılara ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

15.03.2025 23:32
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ABD ordusu Yemen'de Husilere ait hedefleri havadan ve denizden vurmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump saldırılara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Bugün Birleşik Devletler Ordusuna Yemen'deki Husi teröristlerine karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim. Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak" dedi.

SALDIRILARDA 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husi Sağlık Bakanlığı ABD'nin saldırılarında şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda ayrıca 9 sivil de yaralandı.

ABD SAVUNMA BAKANI: AMERİKA GERİ ADIM ATMAYACAK

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Trump'ın açıklamalarının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve birliklerine yönelik saldırılarına "tolerans gösterilmeyeceğini" söyleyen Hegseth, "Seyrüsefer özgürlüğü yeniden sağlanacak. Amerika, Başkan Donald Trump yönetiminde, ASLA geri adım atmayacak" ifadelerini kullandı.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan ABD Merkez Komutanlığı, saldırılara ilişkin ilk görüntüleri paylaştı. Komutanlık yaptığı paylaşıma "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını korumak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak amacıyla 15 Mart'ta Yemen'deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırılardan oluşan bir dizi operasyon başlattı" notunu düştü.

ABD\'nin Yemen\'e saldırısından ilk görüntüler

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Apple User:
    ALLAH cc abd İsrail’i kahhır etsin 135 6 Yanıtla
  • ömer karakaş:
    husi terörist mi?.bunu bari siz söylemeyin.gercek terörist ABD ve İsraildir.kafirlerin saflarında durma medya. 70 4 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    helal olsun terör er yada geç bitecek birde bunlar çıktı.husi şarlatanları. 2 43 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Kimin terörist, kimin masum olduğunu tüm dünya biliyor, bunlar amerikaya mı saldırıyor yoksa amerika mı bunlara saldırıyor, buradan kimin asıl terörist olduğu net anlaşılıyor gangsterler. 28 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HUSİ DENEN TERÖRİSTLERE GEREKEN CEVAP VERILMELI, GEMI VURMAKLA NE GEÇİYOR ELINIZE 1 20 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Elbet seninde sonun gelecek abd ..dünyayı karıştırıp sonrada dünyada savaşı bitireceğim diyorsun.ikiyüzlüler 19 0 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    ABD, sen Firavun'un, ta! kendisisin. Mazlumun kâbusu, zalimin hayali bir güçtesin. Lakin. Ey! ABD; Yaradana sığınarak diliyorum ve inanıyorum, elbette senin de bir gün sonun gelecek. Her ne kadar güçlü görünsen de sen de diğer zalim Milletler gibi parçalanacak ve yok olacaksın. Belki yarın, belki yarından da yakın. İnşallah. Amin. 13 0 Yanıtla
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