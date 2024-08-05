ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran ve Hizbullah\'ın İsrail\'e karşı saldırısı bugün başlayabilir

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin mevkidaşlarıyla yaptığı telekonferansta, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının en erken bugün başlayabileceğini bildirdi. Bu bilgi, Walla'nın bugün, konuya aşina üç yetkiliye dayandırarak yaptığı haberde yer aldı.

Görüşmenin amacının, ABD'nin en yakın müttefiklerini koordine etmek ve İran ile Hizbullah'ın misilleme eylemlerini en aza indirmek için son dakika diplomatik baskı girişimlerinde bulunmak olduğu iddia edildi.

Ayrıca Pazar günü, üç ABD ve İsrail yetkilisi de Axios muhabiri Barak Ravid'e saldırının bugün gerçekleşebileceğini söyledi. Bir İsrail yetkilisi ayrıca CBS News'e, İran'ın 13 Nisan saldırısının çoğunlukla engellendiğini, ancak İsrail'in bu sefer "daha agresif" bir misilleme beklediğini belirtti.

Kaynaklar Walla'ya, Blinken'ın toplantıda, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını, ancak 13 Nisan'daki İran saldırısından farklı olarak olası senaryoların daha az net olduğunu vurguladığını aktardı.

Blinken, ABD'nin saldırıların tam zamanlamasını bilmediğini, ancak önümüzdeki 24-48 saat içinde, yani Pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini vurguladığını kaynaklar Walla'ya bildirdi.

13 Nisan saldırısında İsrail; ABD, İngiltere, Fransa, Katar, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in yardımıyla İran'ın insansız hava araçlarını ve füzelerini engelledi. Koalisyon, füzelerin %99'unu başarıyla önledi.