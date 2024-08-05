ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırısı bugün başlayabilir - Son Dakika
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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırısı bugün başlayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran ve Hizbullah\'ın İsrail\'e karşı saldırısı bugün başlayabilir

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 ülkelerine İran ve Hizbullah'ın İsrail'e bugün saldırabileceğini bildirdi. Bu, müttefikleri koordine etme ve diplomatik baskı uygulamanın parçası. İsrail, önceki saldırıdan daha agresif bir misilleme bekliyor. Blinken, saldırının 24-48 saat içinde başlayabileceğini belirtti. 13 Nisan'daki saldırıda uluslararası koalisyon İran füzelerinin %99'unu önlemişti. Diplomatlar, benzer bir işbirliğinin yeniden kurulabileceğini ve bölgesel savaşı önleme çabası olduğunu söyl

05.08.2024 09:51
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, G7 ülkelerinin mevkidaşlarıyla yaptığı telekonferansta, İran ve Hizbullah'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının en erken bugün başlayabileceğini bildirdi. Bu bilgi, Walla'nın bugün, konuya aşina üç yetkiliye dayandırarak yaptığı haberde yer aldı.

Görüşmenin amacının, ABD'nin en yakın müttefiklerini koordine etmek ve İran ile Hizbullah'ın misilleme eylemlerini en aza indirmek için son dakika diplomatik baskı girişimlerinde bulunmak olduğu iddia edildi.

Ayrıca Pazar günü, üç ABD ve İsrail yetkilisi de Axios muhabiri Barak Ravid'e saldırının bugün gerçekleşebileceğini söyledi. Bir İsrail yetkilisi ayrıca CBS News'e, İran'ın 13 Nisan saldırısının çoğunlukla engellendiğini, ancak İsrail'in bu sefer "daha agresif" bir misilleme beklediğini belirtti.

Kaynaklar Walla'ya, Blinken'ın toplantıda, ABD'nin İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağına inandığını, ancak 13 Nisan'daki İran saldırısından farklı olarak olası senaryoların daha az net olduğunu vurguladığını aktardı.

Blinken, ABD'nin saldırıların tam zamanlamasını bilmediğini, ancak önümüzdeki 24-48 saat içinde, yani Pazartesi gününden itibaren başlayabileceğini vurguladığını kaynaklar Walla'ya bildirdi.

13 Nisan saldırısında İsrail; ABD, İngiltere, Fransa, Katar, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in yardımıyla İran'ın insansız hava araçlarını ve füzelerini engelledi. Koalisyon, füzelerin %99'unu başarıyla önledi.

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İran ve Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırısı bugün başlayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çevre: RANDEVU LU SALDİRİ 62 0 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: bugün için mi uygunsunuz 33 0 Yanıtla
  • oktay sayar: kukla saldırısı ,İsrail'i hedef almiyor 30 2 Yanıtla
  • halil eles: Ne güzel İstanbul be saatini de söyleseydin 26 0 Yanıtla
  • Osman Koca: en büyük düşman ülke 19 0 Yanıtla
  • Yusuf Miral: bunu anladıkkı gavurdan dost olmaz . 17 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Nerden biliyorsun iran ile iş birliği yapıpıyorsunuz ajanları mız vardesen kim inanır 13 1 Yanıtla
  • Ayhan Yıkıcı: Arkası yarın dizisi gibi , sonraki geceyi heyecanla bekliyoruz.. 6 0 Yanıtla

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