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ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Son Güncelleme: 01.11.2023 20:47

Türk diplomatik kaynaklara göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. İki bakanın bölgede ateşkesin sağlanması, kalıcı barışa yönelik adımlar ve Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları ele alması bekleniyor.

Türk diplomatik kaynaklarına göre, İsrail- Filistin çatışması nedeniyle bölgede ziyaretlerini sıklaştıran ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Orta Doğu'daki gelişmeler sonrası ilk olarak koşulsuz şartsız destek verdiği İsrail'i ziyaret eden Blinken, bölge ülkelerini ziyaret etmeye devam ediyor. Türk diplomatik kaynaklara göre ABD'li bakan 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

MASADA İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI OLACAK

Görüşmede ana gündem İsrail-Filistin çatışması olacak. İki bakanın bölgede ateşkesin sağlanması, kalıcı barışa yönelik adımlar ve Gazze'deki insani dramın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları ele alması bekleniyor. Türkiye, ABD'nin İsrail'e olan koşulsuz desteği ve ABD'ye ait uçak gemilerinin Akdeniz'de konuşlanmasından rahatsız.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, gün içinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu. Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

SENATODA PROTESTO EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Senatoda İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da kapsayan 106 milyar dolarlık yardım paketi talebi için yapılan toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle protesto edildi. Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan Gazze saldırılarına karşı olan kişiler, Blinken'ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Ukrayna- Rusya Savaşı'nda katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor." diyerek, "Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı hunharca katledenler, bize kendi sınırlarımızı, kendi vatanımızı, kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermek istemediler. Şimdi açık konuşuyorum; bilhassa son on yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak, hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' şiarıyla, kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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