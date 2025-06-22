ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız

İsrail ve İran arasındaki savaş 10. gününde karşılıklı saldırılarla şiddetlendi. Savaşa katılıp katılmayacağı merakla beklenen ABD ise gece yarısı hamlesini yaptı.

ABD, İRAN'I VURDU

ABD ordusu İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. ABD'nin savaşa fiilen ve resmen savaşa dahil olmasıyla bölge için endişeler artarken açıklamalar da peş peşe geldi.

RUBİO: İRAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. Şu anda İran'a planlanmış bir saldırı yok. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." ifadelerini kullandı.

VANCE: İRAN İLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ"

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Vance, ABD'nin İran'la savaşta olmadığını öne sürerek, "İran ile savaşta değiliz, İran'ın nükleer programıyla savaş halindeyiz" dedi.

Vance, "Bence onların programını gerçekten çok uzun bir süre geriye ittik. Bence İranlıların nükleer silah geliştirebilmeleri için çok uzun yıllar geçmesi gerekecek" dedi. İran'ı nükleer programı konusunda iyi niyetle müzakere etmemekle suçlayan Vance, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının saldırı için bir katalizör görevi gördüğünü söyledi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

İran'da rejim değişikliği istemediklerini belirten Vance, "Rejim değişikliği istemiyoruz. Bunu uzatmak istemiyoruz. Nükleer programı sona erdirmek ve ardından İranlılarla burada uzun vadeli bir çözüm hakkında konuşmak istiyoruz" dedi.