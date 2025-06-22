ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız

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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
22.06.2025 17:16
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
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ABD'den İran'da nükleer tesisleri vurmasının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." dedi.

İsrail ve İran arasındaki savaş 10. gününde karşılıklı saldırılarla şiddetlendi. Savaşa katılıp katılmayacağı merakla beklenen ABD ise gece yarısı hamlesini yaptı.

ABD, İRAN'I VURDU

ABD ordusu İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. ABD'nin savaşa fiilen ve resmen savaşa dahil olmasıyla bölge için endişeler artarken açıklamalar da peş peşe geldi.

RUBİO: İRAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada, İran ile masaya oturmaya hazır olduklarını belirtti. Rubio, "Bu İran'a karşı bir savaş değil. İran ile görüşmeye hazırız. Şu anda İran'a planlanmış bir saldırı yok. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur." ifadelerini kullandı.

VANCE: İRAN İLE SAVAŞ HALİNDE DEĞİLİZ"

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Vance, ABD'nin İran'la savaşta olmadığını öne sürerek, "İran ile savaşta değiliz, İran'ın nükleer programıyla savaş halindeyiz" dedi.

Vance, "Bence onların programını gerçekten çok uzun bir süre geriye ittik. Bence İranlıların nükleer silah geliştirebilmeleri için çok uzun yıllar geçmesi gerekecek" dedi. İran'ı nükleer programı konusunda iyi niyetle müzakere etmemekle suçlayan Vance, müzakerelerin sonuçsuz kalmasının saldırı için bir katalizör görevi gördüğünü söyledi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEMİYORUZ"

İran'da rejim değişikliği istemediklerini belirten Vance, "Rejim değişikliği istemiyoruz. Bunu uzatmak istemiyoruz. Nükleer programı sona erdirmek ve ardından İranlılarla burada uzun vadeli bir çözüm hakkında konuşmak istiyoruz" dedi.

Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Erkan Toprakhisar:
    iranin 3 tesisini vurdunuz. İran sizin 3 geminizi vurup aynısı dese nasil olur? 93 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ne güzel iş. ben vuracam ama sen dur. Allahım bu nasıl bir düzen, bu ne suskunluk 61 1 Yanıtla
  • Dy123-/::
    Bizde beyaz sarayı kül edip görüşme talebinde bulunalım. 45 1 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    trup İran boğazıniza durmasin dikkat edin.ne yapacağı belli değil. 38 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Ya ölüm ya istiklal deyin. Vurun bütün üsleri ülkeye girerler çin Rusya ya güvenmeyin. Rusya çöp olduğunu ispatladı 31 1 Yanıtla
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