ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye\'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok karmaşık bir durumun yaşandığını söyleyen Rubio, gerilimi azaltmak için iki tarafla da iletişim halinde olduklarını söyledi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: SURİYE'DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Rubio, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, son birkaç saattir gördüklerinize son vermek için gerçek bir ilerleme görmeyi umuyoruz. Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık." dedi. Ateşkesin ne zaman olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

SÜVEYDA'DAKİ OLAYLAR

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı. İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu. İsrail ordusu da Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.