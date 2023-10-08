ABD, donanma gemilerini ve askeri uçaklarını İsrail\'e yaklaştıracak

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu ABD'yi harekete geçirdi. Abluka altındaki Gazze'ye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail yönetimine desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, ABD donanmasının bölgeye doğru yola çıkması için emir verdi.

ABD GEMİLERİ BÖLGEYE GİDECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD donanması, içinde uçak gemisinin de bulunduğu bir filoyu destek amaçlı İsrail'e gönderecek.

OLASI SAVAŞTA, BÖLGEDEKİ ABD'LİLERİ TAHLİYE EDECEKLER

Öte yandan bölgeye gönderilecek söz konusu gemilerin, olası büyük bir savaş durumunda, İsrail'deki ABD vatandaşlarını tahliye etmek için kullanılacağı da iddia edildi.

BIDEN: İSRAİL'E DESTEĞİMİZ KAYA GİBİ SAĞLAM

İsrail'e destek açıklamasında bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi. Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullanmıştı.