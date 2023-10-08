ABD, donanma gemilerini ve askeri uçaklarını İsrail\'e yaklaştıracak

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu ABD'yi harekete geçirdi. Abluka altındaki Gazze'ye yoğun bombardıman düzenleyen İsrail yönetimine desteğini açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, ABD donanmasının bölgeye doğru yola çıkması için emir verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD donanması, içinde uçak gemisinin de bulunduğu bir filoyu destek amaçlı İsrail'e gönderecek.
Öte yandan bölgeye gönderilecek söz konusu gemilerin, olası büyük bir savaş durumunda, İsrail'deki ABD vatandaşlarını tahliye etmek için kullanılacağı da iddia edildi.
İsrail'e destek açıklamasında bulunan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kendisini savunması için gerekli yardımların sağlanması konusunda desteğe devam edeceklerini belirterek, "Benim yönetimimin İsrail'e desteği kaya gibi sağlam ve sarsılmazdır." dedi. Biden, çatışmalarda, İsrail ve Filistin dışındaki taraflara da isim vermeden seslenerek, "Bunu en açık şekilde ifade edeyim ki; şu an İsrail'e düşman olan herhangi bir tarafın bu saldırılardan avantaj sağlamak için yararlanacağı bir zaman değildir. Dünya izliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.
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