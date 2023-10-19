ABD donanmasına ait savaş gemisi, Yemen kıyısı açıklarından kendisine atılan çok sayıda füzeyi imha etti

İngilizler, Gazze\'deki çatışmaların çözümü için Türkiye\'yi işaret etti

ABD savaş gemisi, Yemen\'den fırlatılan çok sayıda füzeyi imha etti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz'de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney'nin Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.

YEMEN AÇIKLARINDAN FÜZE FIRLATILDI

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, Orta Doğu'da da gerilim yükseldi. ABD, İsrail'e destek olması için 2 uçak gemisini Akdeniz'e gönderirken, Kızıldeniz'de ise ABD donanmasına ait bir savaş gemisi, Yemen açıklarından atılan füzeleri engelledi.

BİRDEN FAZLA SAYIDA FÜZE ATEŞLENDİ

İki ABD'li yetkilinin CNN'e verdiği bilgiye göre, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir ABD Donanması savaş gemisi Yemen kıyısı yakınlarından atılan birden fazla füzeyi etkisiz hale getirdi.

"HUSİ MİLİTANLARI TARAFINDAN ATEŞLENDİ "İDDİASI

Yetkililerden biri, füzelerin Yemen'de devam eden çatışmalara karışan İran destekli Husi militanları tarafından ateşlendiğini söyledi. Yetkililer, füzelerin neyi hedeflediğinin belirsiz olduğunu söyledi. Füzelerin USS Carney'e ateşlenmiş olması ya da başka bir hedefe doğru fırlatılmış olması mümkün.

ABD DOĞRULADI: 3 FÜZEYİ VURDUK, POTANSİYEL OLARKA İSRAİL'E DOĞRU FIRLATILMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Kızıldeniz'de konuşlu ABD Donanmasına ait USS Carney'nin Yemen'den fırlatılan 3 füzeyi ve yaklaşık 8 insansız hava aracını vurduğunu belirterek, füzelerin ve insansız hava araçlarının potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru fırlatıldığını aktardı.

DÜN SÜVEYŞ KANALI'NDAN GEÇMİŞTİ

USS Carney Çarşamba günü Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e geçmişti. ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığı, sosyal medya gönderisinde bunun "Orta Doğu'da deniz güvenliği ve istikrarının sağlanmasına yardımcı olacağını" ifade etmişti.

İRAN DEVLET TELEVİZYONUNDA İSRAİL'E KARŞI SAVAŞ PLANI

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi. İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İRAN, "DİRENİŞ GÜÇLERİNİN" HAREKETE GEÇECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da bugün yaptığı açıklamada, İsrail- Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti. İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.