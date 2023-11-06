ABD, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu Gazze'ye 31 gündür bomba yağdırırken, "kan" kardeşi ABD'den de bölgeyi iyice kan gölüne çevirecek bir hamle geldi. ABD donanması, nükleer denizaltılarından birini İsrail açıklarına gönderdi.

DENİZALTI SORUMLULUK ALANINA ULAŞTI

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, donanmasındaki nükleer denizaltılardan birini İsrail açıklarına gönderdi. Ohio sınıfı denizaltının Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki sorumluluk alanına ulaştığı belirtildi.

AMERİKAN DONANMASININ EN BÜYÜK DENİZALTISI

Bölgeye giden denizaltı balistik füzelerle donatılmış ve Amerikan donanmasının en büyüğü olarak biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye göndermişti.

İSRAİLLİ BAKAN "OLASILIKLARDAN BİRİ" DEMİŞTİ

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanımın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

ELİYAHU'NUN SÖZLERİ DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün, Eliyahu'nun skandal açıklamasının ardından İsrail'e çok büyük tepki gösterdi. Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail hükümetindeki (Eliyahu) bir Bakan'ın, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasına ilişkin yaptığı aşırıcı açıklamalarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz" denildi.

Ohio Sınıfı Denizaltıların Teknik Özellikleri:

Uzunluk: 170 metre

Genişlik: 13 metre

Draft: 10,8 metre

Hız: Yüzeyde 12 knot (22 km/s)/ su altında 20 knot (37 km/s)

Menzil: sınırsız/ Dayanıklılık: ikmal ile 60 gün

Mürettebat: 155

Deplasman: 16764 ton (yüzeyde)/ 18750 ton (su altında)

Maksimum derinlik: 240 metre

Ana Tahrik: 1 adet S8G basınçlı su nükleer reaktörü, 2 adet dişli türbin – 60000 shp/ 45 MW, 1 adet yardımcı dizel motor – 325 hp/ 242 kW 7 kanatlı