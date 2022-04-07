Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlar için Rus ordusunu kınamıştı. Blinken geçtiğimiz günlerde konu hakkında "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Blinken'ın yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'e ait röportaj büyük tartışma yarattı. Albright verdiği röportajda Irak'ta ABD politikaları nedeniyle 500 bin çocuğun öldürüldüğünü ve bunun başarı için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu belirterek "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi. Zira biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" ifadelerinde bulunduğu ortaya çıktı.
Son Dakika › Dünya › ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi - Son Dakika