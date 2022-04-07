ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi - Son Dakika
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ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi

07.04.2022 08:43

Geçtiğimiz günlerde Rus ordusu tarafından Buça'da yapılan katliamı kınayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rusya'yı cezalandırmak için her yolu deneyeceklerini sosyal medya hesabı üzerinden açıklamıştı. Bu paylaşım sonrası ortaya çıkan bir röportajda ise eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın Irak'ta ABD politikaları yüzünden ölen 500 bin çocuk hakkında "Gerekliydi. Zira biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" dediği ortaya çıktı. Röportaj sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde yaşananlar için Rus ordusunu kınamıştı. Blinken geçtiğimiz günlerde konu hakkında "Buça'da ve Ukrayna genelinde Kremlin güçlerinin bariz vahşetini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi
Antony Blinken

ABD KATLİAMLARI CEZALANDIRMAK İÇİN HER YOLU DENEYECEK

Blinken, söz konusu sivil katliamının sorumlularını cezalandırmak için mevcut her aracı kullanacaklarını, yaşanan şiddeti belgeleyerek bu bilgileri bilgi paylaşacaklarını dile getirdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi
Madeleine Albright

"IRAK'TA 500 BİN ÇOCUK ÖLDÜRDÜK"

Blinken'ın yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'e ait röportaj büyük tartışma yarattı. Albright verdiği röportajda Irak'ta ABD politikaları nedeniyle 500 bin çocuğun öldürüldüğünü ve bunun başarı için ödenmesi gereken bir bedel olduğunu belirterek "Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi. Zira biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz" ifadelerinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Son Dakika Dünya ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Irak'ta 500 bin çocuk öldürdük, gerekliydi - Son Dakika


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