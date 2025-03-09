ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

ABD'de yerel polis, Indiana'dan Washington'a gidiyor olabilecek "intihar eğilimli bir kişiyi" tespit ederek Gizli Servis'le temasa geçti.

ARACI KISA SÜREDE BULUNDU

Gizli Servis ajanları şüphelinin aracını kısa süre içerisinde buldu. Araç, Beyaz Saray'ın yanındaki Eisenhower Yönetici Ofis Binası'nın yakınında park edilmişti.

SİLAHLI ÇATIŞMA YAŞANDI

Memurlar yaklaşırken, şüpheli şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı bir çatışma yaşandı. Gizli Servis sözcüsü Anthony Guiglielmi tarafından sosyal medya platformu X'te yayınlanan bir açıklamada, "Memurlar yaklaşırken, şahıs bir ateşli silah çekti ve silahlı çatışma yaşandı, bu sırada personelimiz tarafından ateş açıldı" ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİNİN DURUMU BELİRSİZ

Gizli Servis memurları tarafından yaralanarak hastaneye kaldırılan şüphelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.