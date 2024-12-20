ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı - Son Dakika
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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, HTŞ lideri Colani hakkında verilecek bilgi karşılığında sunulan 10 milyon dolarlık ödül kaldırıldı.

20.12.2024 21:11  Güncelleme: 22:05
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Suriye'de Esad rejimin yıkılmasına öncülük eden HTŞ'nin lideri Colani'nin uzun süredir birçok devlet tarafından terörist olarak kabul edildiği belirtilirken; sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD HEYETİNDEN ŞAM ZİYARETİ

ABD'nin Yakın Doğu Politikalarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve yeni atanan Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein, bugün Suriye'deki gelişmeleri takip etmek üzere başkent Şam'a gitti.

Söz konusu ziyaretin hemen ardından HTŞ lideri Muhammed Colani'yi 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanımlayan ve Dışişleri Bakanlığı'nın 13224 sayılı İcra Emri (EO) ile Adalet için Ödül Programı (RFJ) kapsamında başına 10 milyon dolarlık bir ödül koyan ABD, söz konusu ödülü kaldırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Yılmaz:
    kaldırın tabi Netanyahu ya koyun o ödülü 98 6 Yanıtla
    Yakup kara:
    Seni kınıyorum mehmet yılmaz bey 0 0
    Yunus Durak:
    Deaş, el kaide ve final htş, bir terör elamanı, sahada ABD istediği gibi oynuyor 0 0
  • İsmail Can:
    rüzgar ne tarafa eserse.... 65 0 Yanıtla
  • Kadir aytaç:
    Netanyahu koyun o ödülü 54 4 Yanıtla
  • Tuncay null:
    colani.bey mi oldu simdi sirtlan gibi dolustunuz oraya bizim askerler olmasa colaniyi bu gun kaldirirlar ordan Turkiye sayesinde adam olacak insaAllah yedi ekme ihanet etmez 49 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bu adama güvenilmez 20 25 Yanıtla
    ercan aksu:
    BABAN DA ANANA GÜVENMEZDİ 0 0
  • Fahri Sağgül:
    Adam sizi takmıyor istesenizde istemesenizde kaldıracaksınız iletişim kurmaya mecbursunuz 26 5 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Heralde kaldıracak mecbur 25 4 Yanıtla
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