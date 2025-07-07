ABD'nin, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkarma kararı alması uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Bu kararın ne anlama geldiği ve sonuçlarının ne olacağı konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Detaylar haberimizde.
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7.07.2025 17:55:37. #7.13#
SON DAKİKA: ABD, HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı - Son Dakika
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