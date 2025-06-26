ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Dünya

ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

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ABD, İran\'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı
26.06.2025 16:45
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ABD, İran\'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı
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İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları 12 gün sürdü. Sürece ABD de Fordo'daki tesisi vurarak dahil oldu. İran'ın ABD üslerine misilleme yapmasının ardından Başkan Trump ateşkes ilan etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de operasyon anlarına ait görüntüleri paylaşarak ''İran'ın nükleer altyapısını yok ettik'' dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer programına yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede yükselen tansiyon, ABD'nin doğrudan müdahalesiyle yeni bir boyut kazandı. İran'a ait Fordo nükleer tesisinin ABD'ye ait B-2 bombardıman uçakları tarafından vurulmasıyla Washington yönetimi fiilen savaşa dahil oldu.

TRUMP DEVREYE GİRDİ, ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Saldırılar 12 gün boyunca sürerken, İran da Orta Doğu'daki ABD üslerine misillemede bulundu. Artan gerilim üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, İran'ın "öfkesini boşalttığını" belirterek sürecin kontrol altına alındığını ifade etti.

ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

ABD GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Ateşkesin ardından ABD yönetimi, İran'daki hedeflerin vurulduğu ana ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, Fordo'daki nükleer tesislerin imha edildiği anlar da yer aldı.

ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı

"SUYU BULANDIRMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYORLAR"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, "Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri yok edildi. İran'a cesurca operasyon yaptık. Yalan söyleseler de nükleeri yok ettik. Bu operasyon, bir rüya gibiydi" ifadelerini kullandı. Ayrıca operasyon sonrası bazı çevrelerin Trump'ı yıpratmak için kasıtlı bilgi sızdırdığını da öne sürdü. İsrail ve İran'ın saldırıları sonlandırdığı bu kritik süreçte, ABD'nin paylaştığı görüntüler dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Son Dakika Dünya ABD, İran'a ait nükleer tesisin nasıl vurulduğunun görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • OSMANLI TORUNU:
    he herkeste inandı 4 2 Yanıtla
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